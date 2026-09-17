Agenda eleitoral: globalização cultural e desafios para territórios

Contrariamente ao que reza o dogma neoliberal, a globalização da produção e da circulação de mercadorias nunca foi um processo regido pelas forças do mercado.





Desde os anos 1980, quando o termo globalização ganhou força nos meios de comunicação, ela sempre esteve submetida aos interesses estratégicos dos Estados Unidos.





Na medida em que sucessivos segmentos de sua indústria foram perdendo competitividade diante de outros países (inclusive aqueles de industrialização retardatária, como o Brasil), diferentes governantes estadunidenses recorreram a medidas protecionistas, barreiras comerciais, sanções e embargos.





Medidas, barreiras, sanções e embargos escancarados acima de qualquer argumento, minimamente racional, no segundo mandato de Donald Trump.





Há, no entanto, uma outra dimensão da globalização que segue trajetória bastante diferente e bem menos vulnerável aos humores dos apologistas do MAGA (make america great again): a dimensão cultural. A produção, o consumo e o fazer arte e outras dimensões da cultura se dão, cada vez mais, de forma semelhante em diversas partes do mundo.





Filmes, músicas, hábitos alimentares, formas de vestir, linguagens e comportamentos, entre outros, circulam em velocidade inédita entre países de todos os continentes. A expansão dos meios de comunicação e, sobretudo, das redes sociais tornou praticamente impossível estabelecer fronteiras para a circulação de informações, conhecimentos e manifestações culturais.





É difícil imaginar, portanto, que a globalização cultural possa ser regulada nos mesmos moldes das relações comerciais. Uma coisa é o governo estadunidense elevar tarifas de importação, impor restrições a países e produtos ou dificultar a circulação de mercadorias em escala mundial. Outra é tentar impedir que uma música, uma imagem, uma dança, uma receita, uma ideia ou um comportamento atravesse fronteiras em segundos e seja apropriado por milhões de pessoas.





Por isso, a globalização cultural pode abrir oportunidades extraordinárias para políticas públicas, em nível de países e de estados, que valorizem as especificidades culturais de seus territórios.