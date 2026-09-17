Lula x Flávio Bolsonaro: 5 fatores que podem definir eventual segundo turno

Ele construiu nos anos seguintes uma base de apoio sólida, especialmente no Nordeste, com sua plataforma econômica e suas políticas sociais até que, em 2018, Bolsonaro "entendeu que tinha ali uma carta na manga que não tinha sido jogada ainda, que era a carta dos costumes" e introduziu o conservadorismo como retórica de campanha. Isso ocorreu em um momento em que as religiões evangélicas ganhavam cada vez mais espaço no Brasil.