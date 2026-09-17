Quadrilha em setembro, contrariando o calendário

Segundo a professora Ana Valéria Ramos Vicente, pesquisadora de dança da Universidade Federal da Paraíba, as quadrilhas chegaram ao Brasil durante o período colonial e desembarcaram em solo pindorâmico ainda com pompas de nobreza.





Com a chegada da Família Real portuguesa, em 1808, e a proliferação dos bailes palacianos ofertados pela corte, as quadrilhas passaram a ingressar no cotidiano brasileiro, ainda reclusas a eventos palacianos.





Para quem está estranhando, sim, as quadrilhas que conhecemos têm origem nos chiques salões da nobreza, classe que costuma expurgar e subalternizar práticas do tipo. O próprio nome advém, segundo uma das versões, do francês “quadrille”, que denominava danças de quatro pares, praticadas por nobres franceses.





O pulo do gato para se tornar um símbolo popular aconteceu após 1889. Com a Proclamação da República, elementos ligados à monarquia passaram a ser vistos pelas elites como algo ultrapassado, sendo aderido pelas camadas populares.





As quadrilhas saíram dos salões nobres e baixaram nos chãos batidos das comunidades rurais, tornando-se em um dos principais elos da trama festiva proporcionada pelos festejos juninos.





No Espírito Santo, eram práticas comuns na devoção popular a santos católicos, principalmente nas igrejas de Nossa Senhora da Praia, no Centro de Vitória; São Pedro, da Praia do Suá e Matriz de Santo Antônio, no bairro de mesmo nome. Posteriormente, foram engrossadas pelas levas de nordestinos que vieram para o Estado a partir da primeira década do século 20.





Mas o que eu gostaria de prosear aqui não versa sobre as quadrilhas do “olha a cobra” e dos dançarinos de ocasião, que acontecem de forma improvisada em festas juninas alheias.





Existe um mundo em que as quadrilhas são levadas a sério e representam um pertencimento danado para certos agrupamentos, que empunham a arte da dança e da encenação como rituais identitários.





São grupos com nomes, cores e símbolos próprios. Que se reúnem, ensaiam, ensaiam de novo, ensaiam novamente e, por vezes, dançam sob uma quantidade de holofotes que não condiz com os esforços prestados.