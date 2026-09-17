Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/09/2026

A carta “5 de Copas” pede atenção para a tendência de permanecer olhando para aquilo que não aconteceu como você gostaria. No amor, uma decepção ainda poderá pesar, mas o dia mostrará que nem tudo está perdido e que existem sentimentos e possibilidades que continuam presentes. Na carreira, não deixe um erro ou resultado abaixo da expectativa apagar tudo o que já foi conquistado. Na saúde, acolha suas emoções sem permitir que a tristeza domine sua rotina. Entre amigos, aproxime-se de quem demonstra carinho e permita-se receber apoio em vez de se fechar.