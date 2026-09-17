Violência no Espírito Santo: as boas e as más notícias na guerra eleitoral de narrativas

A violência urbana é o tema que mais preocupa hoje o eleitorado brasileiro em geral. Os capixabas não fogem à regra. Como não poderia deixar de ser, o tema está pautando boa parte do debate eleitoral sobre o Governo do Espírito Santo. O governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Rep) podem até estar a evitar “brigalhada ideológica”... mas estão a se digladiar no campo da “numeralha estatística”.





Dados sobre a violência não faltam. Mas o que é que eles nos dizem? Dependendo das lentes de quem vê e do recorte que se queira dar, os números podem ser muito positivos para o atual governo (e para a população capixaba em geral), ou não tão favoráveis assim. É a clássica situação do “copo meio cheio” ou “meio vazio”.





Uma frase de Pazolini, em entrevista ao telejornal Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, na última terça-feira (15), resume a situação, do ponto de vista dele: “Que bom que melhorou! Mas nós temos que melhorar muito mais”.





Já uma afirmação feita por Ricardo na véspera, em sua sabatina no mesmo telejornal, condensa a ótica dele: “Olhando em perspectiva, não para a fotografia, mas para o filme, acho que estamos no caminho certo”.





A seu modo, os dois têm a sua razão.





É fato: quando comparamos os principais indicadores do Espírito Santo (homicídios dolosos, mortes violentas intencionais) com outras unidades da federação, ainda estamos longe de ocupar as melhores posições do ranking e de figurar entre os “estados mais seguros do país”. Esse é o copo meio vazio.





Por outro lado, é inegável que tem havido melhoria paulatina nas taxas do Espírito Santo ao longo do tempo, de 2011 para cá. Desde o primeiro governo Casagrande, todos os números, das mais diversas fontes, confirmam a evolução contínua do Espírito Santo nesse aspecto, com uma progressiva redução da taxa de assassinatos em território capixaba – queda essa intensificada nos últimos oito anos. Esse é o copo meio cheio.





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Quando inserimos os resultados do Espírito Santo no contexto nacional, comparando-o com outros estados, melhoramos algumas posições no ranking da violência desde o início da década passada. Saímos do penúltimo lugar (o segundo estado mais violento, à frente somente de Alagoas) para passarmos a ocupar uma posição intermediária. Mas, desde o segundo governo de Casagrande, estagnamos nesse ranking dos estados.





O Espírito Santo tem melhorado muito seus próprios resultados, reduzindo os homicídios ano a ano? Sem dúvida. Mas quase todos os outros estados também estão em trajetória de queda – em alguns casos, ainda mais forte. Daí a “estagnação” quando se entra numa análise relativa.





Resumindo: quando se comparam os resultados do ES com seus próprios resultados ao longo do tempo, a trajetória é muito boa: queda consistente da taxa de homicídios dolosos e mortes violentas intencionais. É um argumento irrefutável para Ricardo. Mas, quando se compara o resultado capixaba com os de outros estados, os adversários do governador realmente têm um argumento.





Em 2012, quando começou a série do Anuário de Segurança Pública, o ES era o segundo estado mais violento, ganhando só de Alagoas. Hoje, estamos literalmente “no meio da tabela” (para um lado ou para o outro): 14º lugar. Em 2025 (dado mais recente), fomos o 14º estado mais violento, ou menos violento, do país.





Traduzindo para o futebolês, há cerca de 15 anos, estávamos rebaixados para a Série B no “Campeonato Brasileiro da Segurança”. Hoje, estamos ali brigando por uma vaga na Copa Sulamericana.





A seguir, passamos a detalhar os dados da violência no Estado que provam todas as nossas conclusões, começando pelo “copo meio cheio”.