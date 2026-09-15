Evair diverge de Flávio sobre mudanças climáticas e meio ambiente

“O que nós temos que fazer [para mitigar tais impactos]? Conhecimento aplicado e boas práticas, e a ciência que é a resposta para que toda ação do homem, ou no interior, ou nas obras ou na cidade, ele possa mitigar esse impacto.”





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Evair apoiou Jair Bolsonaro para a Presidência em 2018 e 2022. Durante o governo do pai de Flávio, foi um dos seus vice-líderes na Câmara dos Deputados (onde está prestes a encerrar o terceiro mandato consecutivo). Agora, apoia Flávio para o Planalto e é candidato ao Senado pelo Republicanos, na mesma coligação do PL, a qual também tem a candidatura de Maguinha Malta (PL) ao Senado.





Evair deu uma resposta profundamente baseada na ciência, aliás, uma resposta exaltando a própria ciência e, acima de tudo, o conceito de desenvolvimento sustentável – no que também podemos considerar que ele destoa da família Bolsonaro. O ex-presidente nunca foi propriamente um defensor do meio ambiente. Em seu governo, a proteção ambiental nunca esteve exatamente no topo da lista de prioridades. Que o diga o então ministro Ricardo Salles...





“Sou filho de agricultores, técnico agrícola de formação, fui secretário municipal de Agricultura e de Meio Ambiente de Venda Nova do Imigrante, tive oportunidade de presidir o Incaper. Comecei a trabalhar o tema sustentabilidade, que fala: economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. Então, eu estou a cavalheiro para falar desse tema, porque a minha vida está muito próxima a isso”, afirmou Evair, listando uma série de medidas tomadas por ele à frente do Incaper, lastreadas por pesquisa e evidências científicas.