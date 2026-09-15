Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/09/2026

A carta “Rainha de Copas” coloca as emoções em evidência e convida você a ouvir mais a própria intuição. No amor, sua sensibilidade estará aflorada e poderá favorecer momentos de intimidade, carinho e conexão verdadeira. Na carreira, será importante confiar na percepção que você terá das pessoas e das situações, especialmente quando algo parecer diferente do que está sendo dito. Na saúde, cuide do emocional e encontre espaço para descansar a mente. Entre amigos, sua capacidade de acolher aproximará você de quem precisar de uma palavra sincera.