Alexy e os limites do poder de julgar

Isso nos leva ao ativismo judicial. Aplicar o direito envolve interpretação e, em certas situações, criação. Há omissões que deixam direitos fundamentais desprotegidos e exigem resposta judicial. Essa atuação precisa, contudo, de limites. A convicção de estar fazendo o bem não amplia, por si, a competência de um poder. Não dá para querer ser “justiceiro”.





Na dissertação de mestrado em que examinei a função criadora do juiz, inspirado em Alexy, propus quatro “motes de segurança” para essa atuação excepcional (Moro, 2023):





O primeiro é a preferência pela lei. A criação deve ocorrer apenas quando houver omissão legal, se o legislativo ainda não cumpriu com seu dever. A decisão deve tapar essa lacuna.





O segundo é a proteção dos direitos fundamentais. A criação judicial só tem lugar quando houver uma violação séria desses direitos (e decorrente da ação ou da omissão legislativa). A mera insatisfação pessoal com a solução existente não basta.





O terceiro é a urgência. É preciso que a proteção do direito não possa esperar a resposta do Legislativo. A ausência de uma lei, isoladamente, não autoriza o juiz a ocupar o lugar de quem deve produzi-la. Se puder aguardar, a busca pelo pretenso direito deve ocorrer na casa do povo, não no judiciário. Procure seu deputado, não seu advogado.