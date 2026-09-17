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Opinião da Gazeta

Transição energética no ES não é questão de escolha

O compromisso ambiental é a essência para a diversificação e a sofisticação da economia capixaba

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 05:00

Públicado em 

17 set 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

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Transição energética, energia renovável, energia eólica, descarbonização, energia solar
Transição energética Mint Images

A redução da dependência do uso de combustíveis fósseis encontra no Espírito Santo um exemplo didático: não se trata apenas de uma necessidade imposta pelos desafios ambientais globais, mas também de estratégia diante da entrada na curva descendente do ciclo do petróleo no Estado.


É nesse contexto que os candidatos nas eleições de outubro, independentemente do cargo almejado, devem ter em mente que o processo de transição energética é inevitável para o futuro do desenvolvimento regional. Não estar preparado para encarar este novo mundo é inaceitável.


Uma rota da qual não é possível desviar, com a imposição de um planejamento que vai exigir conhecimento e inovação. Pesquisa e mercado trabalhando juntos na escolha dos melhores caminhos.


O Espírito Santo deve se orientar por dados concretos sobre energia limpa, infraestrutura e cadeias produtivas para a tomada de decisões. Energia solar e eólica, hidrogênio verde, biomassa... é preciso conhecer e reconhecer as melhores oportunidades. 


A transição energética é um processo gradual, mas decisões já devem começar a ser tomadas para se desenhar um futuro de baixo carbono. O Espírito Santo tem a oportunidade de aproveitar sua infraestrutura logística e industrial para promover uma remodelação energética.


Seguindo esse caminho, a diversificação da matriz energética também se torna um diferencial competitivo, com capacidade de atração de investimentos. O compromisso ambiental é a essência para a diversificação e a sofisticação da economia capixaba. Tudo no seu devido tempo, mas sem postergar decisões que já precisam ser tomadas. 

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