Morte de Tio Anísio: os vendedores de rua fazem parte de nossas vidas

Vários foram os votos de alunos, ex-alunos, professores e funcionários do instituto que partilharam horas de conversas, conselhos e prosas com Tio Anísio, deixando claro algo que parece ficar cada vez mais imperceptível com o passar do tempo: a importância dos vendedores de rua na nossa construção social e na concepção de cidade.





Ao olharmos a história, diversos são os ambulantes, vendedores e mascates que figuram nas páginas da memória urbana. Para além das questões comerciais, as relações humanas e os ritos urbanos criados por eles fizeram com que tais profissionais passassem a integrar o cotidiano das cidades, tornando-se elementos primordiais para entendê-las.





Um deles, por exemplo, é o Zé das Vacas. Segundo Elmo Elton, pesquisador da cidade de Vitória, lá na segunda metade do século 19 ele tinha um botequim onde hoje está o edifício Álvares Cabral, no Centro. Antes de abrir sua birosca, rodava a cidade com duas vacas das quais tirava o leite instantaneamente para venda. Daí o apelido.





Finalizadas as vendas, logo de manhã, abria seu bar, que era ponto de encontro de pescadores e pessoas negras ligadas à Irmandade do Rosário dos Pretos. Estando quase que em tempo integral à disposição do comércio da Capital, foi, possivelmente, uma das pessoas mais conhecidas de seu tempo.





Seu botequim sumiu do mapa quando a parte baixa da cidade, antes marginalizada e morada dos desvalidos, passou a ser valorizada. Foi demolido por uma obra que visava o alargamento de uma via, parte de medidas de europeização da Capital.