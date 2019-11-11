Tio do pão de queijo sai do coma e deixa UTI na Serra

O ambulante Davi de Jesus Pereira, conhecido na Grande Vitória como Tio do Pão de Queijo, saiu do coma, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última quinta-feira (7) e passa bem. Já no quarto, ele se recupera e reage de forma positiva ao tratamento e, segundo o irmão Paulo César, Davi já conversa normalmente. "Ele está lúcido", confirmou.
Davi foi atropelado por uma moto na noite de 25 de outubro, em frente ao Pavilhão de Carapina, na Serra. Ele atravessava na BR 101 quando foi atingido. No mesmo acidente, uma mulher que estava na garupa da moto morreu após cair na pista e ser atingida por um caminhão. O motociclista ficou ferido e foi socorrido.
Questionado se Davi se lemba do acidente, Paulo César disse que ele não se recorda direito e que, às vezes, esquece de algumas coisas. "Os médicos informaram que isso é normal devido à forte pancada que ele tomou na cabeça", disse. Esta semana, Davi deve passar por uma cirurgia no braço, que teve fraturas por conta do acidente.
"Ele não se lembrou do acidente, mas falamos para ele, que ficou impactado. Quando ele saiu da entubação e da UTI, achou que tinha chegado ao hospital naquele dia. Aí falamos aos poucos o que aconteceu. Neste domingo (10) que ele teve noção mesmo do que houve"
Apesar da melhora, Davi ainda não tem previsão de alta e deve passar, por último, por uma cirurgia facial. Ele está internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, e a família pede por oração.
"A gente faz o que pode para ele não se preocupar com as coisinhas dele. Igrejas estão orando pela recuperação, tem muita gente preocupada, ele é muito querido. Pedimos oração pelo meu irmão e agradecemos muito pelo que fizeram até agora", concluiu.