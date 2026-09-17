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Coluna Leonel Ximenes

Prato típico do ES está entre os 100 melhores “ensopados” do mundo

Ranking foi publicado pelo TasteAtlas, plataforma gastronômica que reúne informações sobre pratos, ingredientes e preparos tradicionais de diferentes partes do mundo

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

17 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Moqueca capixaba, o "ensopado" citado em lista mundial
Moqueca capixaba, o "ensopado" citado em lista mundial Marcelo Moryan

A moqueca capixaba é o 72º melhor “ensopado” do mundo. O título foi conferido pelo ranking TasteAtlas, plataforma gastronômica que reúne informações sobre pratos, ingredientes e preparos tradicionais de diferentes partes do mundo.


O prato brasileiro mais bem colocado do ranking mundial, que tem 100 classificados, é a moqueca baiana (10º lugar). Ainda estão à frente da iguaria típica do Espírito Santo o bobó de camarão (14º lugar); a vaca atolada (16º); a moqueca (assim, de forma genérica), na 27ª posição; o vatapá (60º); e a feijoada (68º). Veja aqui o ranking completo.


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O caderno Paladar, do Estadão, observa que a moqueca tem versões típicas das culinárias capixaba e baiana, mas o portal acabou escolhendo o prato mais famoso do Espírito Santo como destaque, com direito a receita de uma chef convidada e foto do multimídia Marcelo Moryan, de Guarapari.


O Paladar descreve o bobó de camarão como um prato clássico da Bahia, acompanhado de arroz, que leva purê de mandioca, camarões frescos, leite de coco e azeite de dendê.

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Em relação à vaca atolada, o site aponta que a iguaria, que está presente especialmente no interior do Brasil e em Minas Gerais, combina costela bovina e aipim em um caldo espesso.


Os rankings do TasteAtlas são formados a partir das avaliações registradas pelos usuários da plataforma e servem como uma forma de valorizar a gastronomia local, promover o orgulho por pratos tradicionais e despertar a curiosidade sobre receitas que ainda não foram experimentadas

A MOQUECA CAPIXABA SEGUNDO O TASTE ATLAS

A moqueca capixaba é um ensopado tradicional originário da região do Espírito Santo. É preparado com peixe, suco de limão, coentro e legumes como cebola, tomate e alho, tudo bem colorido com urucum. Tradicionalmente, o ensopado é cozido em uma panela de barro – os frutos do mar devem ser colocados em camadas com os outros ingredientes e o fogo é ligado para que o ensopado cozinhe em fogo baixo. Em alguns casos, adicionam-se pimentas para dar um toque picante. Quando servida, a moqueca capixaba é geralmente acompanhada de arroz branco ou de um mingau cremoso de mandioca chamado pirão.” 

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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