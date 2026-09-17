Prato típico do ES está entre os 100 melhores “ensopados” do mundo

A moqueca capixaba é o 72º melhor “ensopado” do mundo. O título foi conferido pelo ranking TasteAtlas, plataforma gastronômica que reúne informações sobre pratos, ingredientes e preparos tradicionais de diferentes partes do mundo.
O prato brasileiro mais bem colocado do ranking mundial, que tem 100 classificados, é a moqueca baiana (10º lugar). Ainda estão à frente da iguaria típica do Espírito Santo o bobó de camarão (14º lugar); a vaca atolada (16º); a moqueca (assim, de forma genérica), na 27ª posição; o vatapá (60º); e a feijoada (68º). Veja aqui o ranking completo.
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O caderno Paladar, do Estadão, observa que a moqueca tem versões típicas das culinárias capixaba e baiana, mas o portal acabou escolhendo o prato mais famoso do Espírito Santo como destaque, com direito a receita de uma chef convidada e foto do multimídia Marcelo Moryan, de Guarapari.
O Paladar descreve o bobó de camarão como um prato clássico da Bahia, acompanhado de arroz, que leva purê de mandioca, camarões frescos, leite de coco e azeite de dendê.
Em relação à vaca atolada, o site aponta que a iguaria, que está presente especialmente no interior do Brasil e em Minas Gerais, combina costela bovina e aipim em um caldo espesso.
Os rankings do TasteAtlas são formados a partir das avaliações registradas pelos usuários da plataforma e servem como uma forma de valorizar a gastronomia local, promover o orgulho por pratos tradicionais e despertar a curiosidade sobre receitas que ainda não foram experimentadas
“A moqueca capixaba é um ensopado tradicional originário da região do Espírito Santo. É preparado com peixe, suco de limão, coentro e legumes como cebola, tomate e alho, tudo bem colorido com urucum. Tradicionalmente, o ensopado é cozido em uma panela de barro – os frutos do mar devem ser colocados em camadas com os outros ingredientes e o fogo é ligado para que o ensopado cozinhe em fogo baixo. Em alguns casos, adicionam-se pimentas para dar um toque picante. Quando servida, a moqueca capixaba é geralmente acompanhada de arroz branco ou de um mingau cremoso de mandioca chamado pirão.”
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