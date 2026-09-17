Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/09/2026

Áries O ariano desejará ampliar seus horizontes, buscar novos conhecimentos ou planejar algo diferente (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock) Nesta quinta-feira, você desejará ampliar seus horizontes, buscar novos conhecimentos ou planejar algo diferente. No entanto, mudanças inesperadas poderão alterar seus planos. Diante desse cenário, será importante agir com flexibilidade, revendo as suas perspectivas e questionando ideias que já não fazem sentido. Apenas evite tomar decisões impulsivas ou abandonar objetivos importantes por conta de pequenas frustrações. Touro Mudanças envolvendo o setor financeiro ou as responsabilidades compartilhadas poderão afetar os acordos do taurino (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock) Ao longo desta quinta-feira, mudanças envolvendo o setor financeiro ou as responsabilidades compartilhadas poderão afetar seus acordos ou trazer informações confusas. Esse cenário, por sua vez, tenderá a despertar inseguranças. Logo, tenha cuidado para não agir por medo ou perder o controle. Para tomar atitudes conscientes, será preciso rever antigos padrões de apego. Gêmeos O geminiano poderá passar por mudanças inesperadas nos relacionamentos (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock) Nesta quinta-feira, poderá haver mudanças inesperadas nos relacionamentos. Inclusive, as atitudes de outras pessoas tenderão a não corresponder às suas expectativas. Nesse contexto, procure respeitar a necessidade de liberdade de cada um, evitando agir de maneira precipitada diante de situações que geram inseguranças ou interpretar as transformações como rejeições. Ao se dispor a rever padrões, será possível construir relações mais equilibradas. Câncer O canceriano poderá sentir necessidade de mudar algumas tarefas, compromissos ou responsabilidades (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock) Nesta quinta-feira, haverá uma inquietação maior na rotina. Inclusive, você poderá sentir necessidade de mudar algumas tarefas, compromissos ou responsabilidades. Além disso, imprevistos tenderão a interferir nos seus planos e gerar uma sensação de pressa. Diante desse cenário, evite se cobrar de forma excessiva. O ideal será organizar suas prioridades e realizar as atividades de maneira diferente da habitual, mas sem comprometer seu bem-estar. Leão O leonino sentirá vontade de fazer tudo de maneira diferente da habitual (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock) Nesta quinta-feira, haverá a possibilidade de mudanças nos relacionamentos afetivos, nas atividades de lazer ou nos projetos criativos. Diante desse cenário, você sentirá vontade de fazer tudo de maneira diferente da habitual. Todavia, decisões impulsivas apenas tenderão a gerar arrependimentos. O ideal será ter flexibilidade para aproveitar as novas oportunidades, mas sem agir inconsequentemente. Virgem O virginiano sentirá vontade de organizar a rotina familiar e doméstica (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock) Nesta quinta-feira, você sentirá vontade de organizar a rotina familiar e doméstica. Apesar disso, situações inesperadas poderão afetar seus planos. Ao longo deste dia, procure controlar a irritação e compreender que nem tudo conseguirá ser organizado da maneira habitual. Além disso, será importante rever seus hábitos, agir com equilíbrio e não tomar decisões definitivas diante do desconforto causado pelas mudanças. Libra O libriano sentirá necessidade de rever a maneira como administra seu dinheiro e suas prioridades (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock) Ao longo desta quinta-feira, você sentirá necessidade de rever a maneira como administra seu dinheiro e suas prioridades, principalmente diante de gastos inesperados ou mudanças que gerem inseguranças. No processo, procure avaliar as consequências dos seus atos, pois uma decisão impulsiva poderá comprometer seu planejamento. Ademais, busque ter flexibilidade para lidar com os imprevistos e reorganizar as despesas. Escorpião Será um dia favorável para o escorpiano ampliar seus conhecimentos por meio de diferentes opiniões (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock) Nesta quinta-feira, poderá haver mudanças nos estudos, nas viagens e nos planos de longo prazo, levando você a questionar algumas ideias que antes pareciam definitivas. Será um dia favorável para ampliar seus conhecimentos por meio de diferentes opiniões. Contudo, não permita que descobertas repentinas influenciem decisões importantes. Sagitário O sagitariano precisará controlar a impulsividade e fazer escolhas conscientes (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock) Nesta quinta-feira, mudanças inesperadas poderão afetar sua rotina, levando-o(a) a tomar decisões precipitadas, especialmente diante de padrões limitantes. Para evitar desgastes ao longo do dia, você precisará controlar a impulsividade e fazer escolhas conscientes, não se deixando afetar pelos desconfortos. Ao respeitar o próprio ritmo e observar suas emoções antes de agir, será possível superar os desafios do dia. Capricórnio O capricorniano buscará se afastar do barulho externo, a fim de organizar os pensamentos e as emoções (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock) Nesta quinta-feira, você buscará se afastar do barulho externo, a fim de organizar os pensamentos e as emoções. No processo, contudo, mudanças inesperadas poderão gerar inquietação, bem como trazer à tona situações que vinha evitando. Diante desse cenário, procure compreender melhor as novas informações antes de tomar decisões, não agindo sob pressão. Além disso, busque respeitar os momentos de silêncio. Aquário O aquariano precisará ter flexibilidade para rever acordos ou expectativas (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock) Nesta quinta-feira, você tenderá a se deparar com situações inesperadas envolvendo amigos , grupos, projetos coletivos ou planos de longo prazo. Nesse cenário, algumas pessoas poderão agir de maneira diferente do que espera. Logo, será necessário ter flexibilidade para rever acordos ou expectativas. Ao longo deste dia, permita que as mudanças necessárias aconteçam, sem controlar as decisões ao redor. Peixes O pisciano precisará ter flexibilidade diante de possíveis mudanças na vida profissional (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock) Nesta quinta-feira, você precisará ter flexibilidade diante de possíveis mudanças na vida profissional, nos compromissos da rotina ou nos planos de longo prazo. Ao longo deste dia, evite interpretar os imprevistos como sinais de fracassos ou tomar decisões definitivas apenas para recuperar a sensação de controle. Busque, em vez disso, observar o novo cenário com objetividade e adaptar suas estratégias.