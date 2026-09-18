Animais da Pedra da Cebola não podem ser abandonados

No último fim de semana, cidadãos, protetores de animais e simpatizantes da causa ambiental realizaram um manifesto na entrada do Parque Pedra da Cebola, em Vitória, reivindicando melhorias na gestão desse importante espaço público do município, especialmente no que diz respeito ao cuidado com os animais que habitam a área verde.





O ato foi impulsionado por uma fiscalização conjunta realizada no último dia 9 pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), que, in loco, constatou a ausência de água própria para o consumo dos animais, ração armazenada em condições aparentemente inadequadas e medicamentos com prazo de validade vencido.

Também foram encontrados lagos com acúmulo de lodo, circunstância que causa preocupação, uma vez que, além dos inúmeros gatos (muitos dos quais abandonados), vivem no parque outros animais, como patos, gansos e marrecos, que têm acesso aos reservatórios existentes no local.