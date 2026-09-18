AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Caio Neri

Animais da Pedra da Cebola não podem ser abandonados

Quando o poder público mantém animais em espaços sob sua administração, assume também o dever de assegurar-lhes condições adequadas

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 04:05

Públicado em 

18 set 2026 às 04:05
Caio Neri

Colunista

Caio Neri Caio Neri

No último fim de semana, cidadãos, protetores de animais e simpatizantes da causa ambiental realizaram um manifesto na entrada do Parque Pedra da Cebola, em Vitória, reivindicando melhorias na gestão desse importante espaço público do município, especialmente no que diz respeito ao cuidado com os animais que habitam a área verde.


O ato foi impulsionado por uma fiscalização conjunta realizada no último dia 9 pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), que, in loco, constatou a ausência de água própria para o consumo dos animais, ração armazenada em condições aparentemente inadequadas e medicamentos com prazo de validade vencido.

 

Também foram encontrados lagos com acúmulo de lodo, circunstância que causa preocupação, uma vez que, além dos inúmeros gatos (muitos dos quais abandonados), vivem no parque outros animais, como patos, gansos e marrecos, que têm acesso aos reservatórios existentes no local.

Veja Também 

Sessão plenária do STF

Crise no STF e o dever de preservar as instituições

Associação reclama de poda 'drástica' em árvores de Jardim da Penha

Vitória mais quente com podas drásticas de árvores

Imagem de destaque

Reduzir direitos de autistas é retrocesso

O fato de o município de Vitória ter destacado, em nota, que já havia identificado a necessidade de melhorias nos cuidados com os animais antes da inspeção confirma que a questão não é recente. 


Tanto a atuação do Ministério Público Estadual e da CPI de Maus-Tratos da Ales quanto a mobilização promovida por cidadãos preocupados com o bem-estar animal e a preservação ambiental contribuíram para colocar em evidência uma situação que demanda providências concretas e urgentes da administração municipal.


É lamentável que Vitória, que possui apenas 20 parques municipais, registre acontecimentos dessa natureza. Sobretudo quando se considera que, segundo o estudo Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, divulgado pelo IBGE, a capital capixaba ocupa a 15ª posição no ranking de domicílios localizados em vias públicas com pelo menos uma árvore. O dado reforça a relevância das áreas verdes para a qualidade de vida da população e, consequentemente, a necessidade de que sejam adequadamente preservadas e administradas.


Além disso, desde 2024 vigora a Lei Municipal nº 10.102, que proíbe que animais domésticos permaneçam sozinhos em casas ou áreas particulares por período superior a 48 horas. Embora a norma se dirija aos tutores particulares, a lógica que a fundamenta não pode ser ignorada pelo próprio poder público que a instituiu. 

A Pedra da Cebola é provavelmente um dos cantinhos mais disputados para piqueniques em Vitória
Parque Pedra da Cebola  Giovana Duarte

Se o município exige, corretamente, que os cidadãos adotem medidas destinadas a assegurar condições mínimas de cuidado e bem-estar aos animais sob sua responsabilidade, não parece razoável que semelhante dever de zelo seja relativizado quando os animais estão sob a guarda da administração pública. 


Mesmo porque a norma municipal deriva da Lei de Crimes Ambientais, que tipifica, dentre outros, o crime de maus-tratos a animais.


A proteção animal, portanto, não pode ser tratada como uma obrigação restrita aos particulares ou como uma pauta secundária da gestão ambiental. Quando o poder público mantém animais em espaços sob sua administração, assume também o dever de assegurar-lhes condições adequadas de alimentação, hidratação, saúde e abrigo. 


O Parque Pedra da Cebola é patrimônio de Vitória e merece ser preservado não apenas em sua estrutura física, mas também naquilo que lhe confere vida.

Caio Neri

Caio Neri Caio Neri

É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaco.

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Prefeitura de Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Trump intensificou disputa com a imprensa ao barrar jornalistas da Casa Branca
Trecho na BR 101 Norte que corta a Reserva do Sooretama
Acidentes caem 14,9% na BR 101 de janeiro a agosto, aponta Ecovias
Luz vermelha no mar em Marataízes intriga moradores
Clarão vermelho no mar intriga moradores de Marataízes; entenda o que pode ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados