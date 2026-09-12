MPES aponta falhas no cuidado com animais na Pedra da Cebola

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) investiga possíveis irregularidades nos cuidados com os animais que vivem no Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Uma inspeção realizada na quarta-feira (9) encontrou problemas relacionados à água, à alimentação e a medicamentos disponibilizados no local. A Prefeitura de Vitória informou que já havia identificado a necessidade de melhorias antes da fiscalização e que adotou providências administrativas.





A fiscalização foi feita pela Coordenadoria de Proteção e Defesa da Fauna (CPDF) do MPES após denúncias encaminhadas à Ouvidoria do órgão sobre possíveis inadequações na manutenção, no manejo e nos cuidados com os animais do parque. A ação teve participação de representantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).





Durante a vistoria, o Ministério Público apontou ausência de água própria para o consumo dos animais, ração armazenada em condições aparentemente inadequadas e medicamentos com prazo de validade vencido. Também foram encontrados lagos com acúmulo de lodo.





A equipe do MPES recolheu amostras da água dos lagos e da ração disponibilizada no parque. O material será submetido a análise pericial para verificar tecnicamente as condições encontradas durante a inspeção.





Após a conclusão dos exames e do relatório técnico da diligência, a CPDF deverá adotar as medidas extrajudiciais cabíveis e notificar a gestão responsável pelo parque para que sejam feitas as adequações necessárias, caso as irregularidades sejam confirmadas.