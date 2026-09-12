AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Bem-estar animal

MPES aponta falhas no cuidado com animais na Pedra da Cebola

Fiscalização encontrou medicamentos vencidos, ração armazenada em condições inadequadas e problemas na água; Prefeitura afirma que já adotou medidas

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 13:25

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

12 set 2026 às 13:25
MPES investiga irregularidades nos cuidados de animais na Pedra da Cebola
MPES investiga irregularidades nos cuidados de animais na Pedra da Cebola Divulgação MPES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) investiga possíveis irregularidades nos cuidados com os animais que vivem no Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Uma inspeção realizada na quarta-feira (9) encontrou problemas relacionados à água, à alimentação e a medicamentos disponibilizados no local. A Prefeitura de Vitória informou que já havia identificado a necessidade de melhorias antes da fiscalização e que adotou providências administrativas.


A fiscalização foi feita pela Coordenadoria de Proteção e Defesa da Fauna (CPDF) do MPES após denúncias encaminhadas à Ouvidoria do órgão sobre possíveis inadequações na manutenção, no manejo e nos cuidados com os animais do parque. A ação teve participação de representantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).


Durante a vistoria, o Ministério Público apontou ausência de água própria para o consumo dos animais, ração armazenada em condições aparentemente inadequadas e medicamentos com prazo de validade vencido. Também foram encontrados lagos com acúmulo de lodo.


A equipe do MPES recolheu amostras da água dos lagos e da ração disponibilizada no parque. O material será submetido a análise pericial para verificar tecnicamente as condições encontradas durante a inspeção.


Após a conclusão dos exames e do relatório técnico da diligência, a CPDF deverá adotar as medidas extrajudiciais cabíveis e notificar a gestão responsável pelo parque para que sejam feitas as adequações necessárias, caso as irregularidades sejam confirmadas.

Prefeitura diz que já adotou medidas

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória afirmou que reconhece a importância da fiscalização do MPES e considera a atuação do órgão uma contribuição para o aprimoramento dos cuidados no parque.


Segundo o município, a necessidade de melhorias nos cuidados com os animais já havia sido identificada antes da inspeção. O servidor responsável pela gestão do parque foi exonerado e, segundo a administração municipal, outras providências administrativas foram adotadas.


A Prefeitura também informou que mantém rotinas de conservação, fornecimento de água e alimentação aos animais, acompanhamento veterinário e controle dos produtos utilizados. O município afirmou ainda que mantém diálogo com entidades de proteção animal e que se reuniu, em 25 de agosto, com representantes da ONG Gatinhos Pedra da Cebola.


Entre as medidas adotadas, segundo a administração municipal, estão a ampliação da sinalização contra o abandono de animais e a instalação de câmeras de videomonitoramento nas entradas do parque. A administração afirma que o abandono é um dos principais desafios no local e que foram registrados 80 casos em 2025 e 17 em 2026, até o momento.


Desde janeiro de 2022, mais de 242 gatos das colônias da Pedra da Cebola foram atendidos pelo Programa Vitória da Castração Animal. O município também iniciou, em janeiro deste ano, o Censo Animal, voltado ao aprimoramento de políticas de castração, vacinação, guarda responsável, prevenção de zoonoses e combate ao abandono.


A Prefeitura informou ainda que oferece serviço de resgate para animais gravemente feridos e que seguirá atuando na conservação do parque, no cuidado e controle populacional dos animais e no combate ao abandono.

Veja Também 

MPES investiga irregularidades nos cuidados de animais na Pedra da Cebola

MPES aponta falhas no cuidado com animais na Pedra da Cebola

Caminhão tomba e cai em rio após bater em ponte em Aracruz

Carreta carregada de celulose tomba e cai em rio em Aracruz

MPES firma acordo e garante R$ 2 milhões em recursos para a segurança pública

Acordo por fraude em indenizações destina R$ 2 milhões para segurança no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES Animais Prefeitura de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 simpatias poderosas para manter o brilho e a autoestima
Imagem de destaque
Por que diretor da Anthropic está pedindo freio no desenvolvimento da IA
Imagem de destaque
Mulher acorda com correria e encontra homem morto dentro de casa em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados