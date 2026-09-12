MPES aponta falhas no cuidado com animais na Pedra da Cebola

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) investiga possíveis irregularidades nos cuidados com os animais que vivem no Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Uma inspeção realizada na quarta-feira (9) encontrou problemas relacionados à água, à alimentação e a medicamentos disponibilizados no local. A Prefeitura de Vitória informou que já havia identificado a necessidade de melhorias antes da fiscalização e que adotou providências administrativas.
A fiscalização foi feita pela Coordenadoria de Proteção e Defesa da Fauna (CPDF) do MPES após denúncias encaminhadas à Ouvidoria do órgão sobre possíveis inadequações na manutenção, no manejo e nos cuidados com os animais do parque. A ação teve participação de representantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).
Durante a vistoria, o Ministério Público apontou ausência de água própria para o consumo dos animais, ração armazenada em condições aparentemente inadequadas e medicamentos com prazo de validade vencido. Também foram encontrados lagos com acúmulo de lodo.
A equipe do MPES recolheu amostras da água dos lagos e da ração disponibilizada no parque. O material será submetido a análise pericial para verificar tecnicamente as condições encontradas durante a inspeção.
Após a conclusão dos exames e do relatório técnico da diligência, a CPDF deverá adotar as medidas extrajudiciais cabíveis e notificar a gestão responsável pelo parque para que sejam feitas as adequações necessárias, caso as irregularidades sejam confirmadas.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória afirmou que reconhece a importância da fiscalização do MPES e considera a atuação do órgão uma contribuição para o aprimoramento dos cuidados no parque.
Segundo o município, a necessidade de melhorias nos cuidados com os animais já havia sido identificada antes da inspeção. O servidor responsável pela gestão do parque foi exonerado e, segundo a administração municipal, outras providências administrativas foram adotadas.
A Prefeitura também informou que mantém rotinas de conservação, fornecimento de água e alimentação aos animais, acompanhamento veterinário e controle dos produtos utilizados. O município afirmou ainda que mantém diálogo com entidades de proteção animal e que se reuniu, em 25 de agosto, com representantes da ONG Gatinhos Pedra da Cebola.
Entre as medidas adotadas, segundo a administração municipal, estão a ampliação da sinalização contra o abandono de animais e a instalação de câmeras de videomonitoramento nas entradas do parque. A administração afirma que o abandono é um dos principais desafios no local e que foram registrados 80 casos em 2025 e 17 em 2026, até o momento.
Desde janeiro de 2022, mais de 242 gatos das colônias da Pedra da Cebola foram atendidos pelo Programa Vitória da Castração Animal. O município também iniciou, em janeiro deste ano, o Censo Animal, voltado ao aprimoramento de políticas de castração, vacinação, guarda responsável, prevenção de zoonoses e combate ao abandono.
A Prefeitura informou ainda que oferece serviço de resgate para animais gravemente feridos e que seguirá atuando na conservação do parque, no cuidado e controle populacional dos animais e no combate ao abandono.