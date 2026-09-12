4 simpatias poderosas para manter o brilho e a autoestima

Em uma panela, ferva a água e, depois de desligar o fogo, acrescente as pétalas de rosa. Tampe e deixe descansar por alguns minutos. Quando estiver em uma temperatura agradável, tome seu banho normalmente e, ao final, despeje a preparação do pescoço para baixo. Enquanto faz isso, mentalize tudo aquilo que admira em você e repita: “ Eu reconheço meu valor, minha beleza e minha força. Eu me acolho, me respeito e permito que meu brilho se manifeste”. Depois, deixe o corpo secar naturalmente, se possível. O ritual pode ser feito como um momento de autocuidado e intenção.