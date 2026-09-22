Após 26 anos, tradicional casa de shows no ES cancela programação de verão

Este verão não será igual àqueles que passaram. O Multiplace Mais, tradicional casa de shows localizada em Meaípe, Guarapari, anunciou nesta terça-feira (22) que resolveu cancelar a programação de verão, uma marca da casa há 26 anos.





Para não realizar a programação de verão, o Multiplace alega que os cachês de artistas estão cada vez mais caros e critica a “concorrência” do Poder Público no mercado de shows e entretenimento.





“Cresceu a contratação desses mesmos artistas por prefeituras, governos de Estado e demais órgãos públicos para apresentações gratuitas ao público”, afirma Bruno Lawall, fundador do estabelecimento, em comunicado enviado à imprensa.