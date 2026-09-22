Após 26 anos, tradicional casa de shows no ES cancela programação de verão

Este verão não será igual àqueles que passaram. O Multiplace Mais, tradicional casa de shows localizada em Meaípe, Guarapari, anunciou nesta terça-feira (22) que resolveu cancelar a programação de verão, uma marca da casa há 26 anos.
Para não realizar a programação de verão, o Multiplace alega que os cachês de artistas estão cada vez mais caros e critica a “concorrência” do Poder Público no mercado de shows e entretenimento.
“Cresceu a contratação desses mesmos artistas por prefeituras, governos de Estado e demais órgãos públicos para apresentações gratuitas ao público”, afirma Bruno Lawall, fundador do estabelecimento, em comunicado enviado à imprensa.
A decisão de não realizar o Festival de Verão Mais 2027 não representa uma desistência. Representa uma escolha responsável diante das condições atuais do mercado
Bruno Lawall Fundador do Multiplace Mais
Para o empresário, quando o Poder Público entra no mesmo mercado disputando os mesmos artistas, com capacidade de contratação e oferecendo esses shows gratuitamente à população, estabelece-se uma concorrência extremamente desigual para o produtor privado. “O valor dos cachês e produções aumentam e o interesse pela compra do ingresso para assistir o artista diminui”, lamenta Lawall.
Com 8.000 m² de terreno e quase 7.000 m² de área construída, o Multiplace Mais, em frente à Praia de Meaípe, tem capacidade para receber cerca de 6 mil pessoas.
A casa de shows abriga diversos setores em uma “vila” de experiências integradas: boate, pizzaria, hamburgueria, sushi bar, camarotes, bares e uma grande praça de shows, com espaços cobertos ao ar livre que garantem livre circulação do público.
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