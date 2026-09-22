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Coluna Leonel Ximenes

Após 26 anos, tradicional casa de shows no ES cancela programação de verão

Direção do estabelecimento apontou dois principais motivos para não abrir as portas na estação mais agitada do ano

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 15:39

Públicado em 

22 set 2026 às 15:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Shows de artistas nacionais sempre atraíram centenas de pessoas ao Multiplace Mais
Shows de artistas nacionais sempre atraíram centenas de pessoas ao Multiplace Mais Divulgação

Este verão não será igual àqueles que passaram. O Multiplace Mais, tradicional casa de shows localizada em Meaípe, Guarapari, anunciou nesta terça-feira (22) que resolveu cancelar a programação de verão, uma marca da casa há 26 anos.


Para não realizar a programação de verão, o Multiplace alega que os cachês de artistas estão cada vez mais caros e critica a “concorrência” do Poder Público no mercado de shows e entretenimento.


 “Cresceu a contratação desses mesmos artistas por prefeituras, governos de Estado e demais órgãos públicos para apresentações gratuitas ao público”, afirma Bruno Lawall, fundador do estabelecimento, em comunicado enviado à imprensa.

A decisão de não realizar o Festival de Verão Mais 2027 não representa uma desistência. Representa uma escolha responsável diante das condições atuais do mercado

Bruno Lawall Fundador do Multiplace Mais


Para o empresário, quando o Poder Público entra no mesmo mercado disputando os mesmos artistas, com capacidade de contratação e oferecendo esses shows gratuitamente à população, estabelece-se uma concorrência extremamente desigual para o produtor privado. “O valor dos cachês e produções aumentam e o interesse pela compra do ingresso para assistir o artista diminui”, lamenta Lawall.


Com 8.000 m² de terreno e quase 7.000 m² de área construída, o Multiplace Mais, em frente à Praia de Meaípe, tem capacidade para receber cerca de 6 mil pessoas.


A casa de shows abriga diversos setores em uma “vila” de experiências integradas: boate, pizzaria, hamburgueria, sushi bar, camarotes, bares e uma grande praça de shows, com espaços cobertos ao ar livre que garantem livre circulação do público. 

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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