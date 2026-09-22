Novo balão leva o orgulho de ser capixaba às alturas

A Federação Capixaba de Balonismo acaba de transformar em realidade um projeto simbólico para o Espírito Santo: um balão de ar quente inspirado na bandeira do Estado que carrega a frase “Orgulho de ser capixaba”.
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Produzido em Boituva, no interior de São Paulo, um dos principais polos do balonismo brasileiro, o balão nasce em um momento de maior presença capixaba no cenário nacional do balonismo.
A proposta, segundo Cássio Canal Ronchi, presidente da Federação Capixaba de Balonismo, é transformar o balão em símbolo de pertencimento, identidade e promoção do Estado, levando as cores do Espírito Santo a eventos, festivais e encontros de balonismo pelo Brasil.
“Esse balão representa muito mais do que as cores da nossa bandeira. Ele representa o orgulho de ser capixaba, a força do nosso turismo e o espaço que o Espírito Santo vem conquistando no balonismo brasileiro. Queremos que cada capixaba olhe para ele e se reconheça ali”, afirma Ronchi. “É a maior bandeira vertical produzida no Espírito Santo”, acrescenta.
O presidente da federação explica que o primeiro voo teste deste balão será nesta semana, em local a ser definido e observadas as condições climáticas.
“Estamos alinhando com a Secretaria Estadual de Turismo. A ideia é o balão ser amarrado por cordas em Vila Velha, aos pés do Convento de Penha, e voar em Pedra Azul, em Domingos Martins, até Pindobas”, diz Ronchi.
O balão completo, com cesto, três botijas de gás propano, maçarico e envelope, pesa cerca de 350 kg. A altura total é de 19 metros. Só o envelope ( o grande saco de tecido que forma o corpo principal do balão) pesa 150 kg.
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