Novo balão leva o orgulho de ser capixaba às alturas

A Federação Capixaba de Balonismo acaba de transformar em realidade um projeto simbólico para o Espírito Santo: um balão de ar quente inspirado na bandeira do Estado que carrega a frase “Orgulho de ser capixaba”.





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Produzido em Boituva, no interior de São Paulo, um dos principais polos do balonismo brasileiro, o balão nasce em um momento de maior presença capixaba no cenário nacional do balonismo.





A proposta, segundo Cássio Canal Ronchi, presidente da Federação Capixaba de Balonismo, é transformar o balão em símbolo de pertencimento, identidade e promoção do Estado, levando as cores do Espírito Santo a eventos, festivais e encontros de balonismo pelo Brasil.



