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Coluna Leonel Ximenes

Novo balão leva o orgulho de ser capixaba às alturas

Primeiro voo teste do equipamento, que foi fabricado no interior de São Paulo, será nesta semana

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

22 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O balão completo, com cesto, três botijas de gás propano, maçarico e envelope, pesa cerca de 350 kg
O balão completo, com cesto, três botijas de gás propano, maçarico e envelope, pesa cerca de 350 kg Divulgação

A Federação Capixaba de Balonismo acaba de transformar em realidade um projeto simbólico para o Espírito Santo: um balão de ar quente inspirado na bandeira do Estado que carrega a frase “Orgulho de ser capixaba”.


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Produzido em Boituva, no interior de São Paulo, um dos principais polos do balonismo brasileiro, o balão nasce em um momento de maior presença capixaba no cenário nacional do balonismo.


A proposta, segundo Cássio Canal Ronchi, presidente da Federação Capixaba de Balonismo, é transformar o balão em símbolo de pertencimento, identidade e promoção do Estado, levando as cores do Espírito Santo a eventos, festivais e encontros de balonismo pelo Brasil.


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“Esse balão representa muito mais do que as cores da nossa bandeira. Ele representa o orgulho de ser capixaba, a força do nosso turismo e o espaço que o Espírito Santo vem conquistando no balonismo brasileiro. Queremos que cada capixaba olhe para ele e se reconheça ali”, afirma Ronchi.  “É a maior bandeira vertical produzida no Espírito Santo”, acrescenta.


O presidente da federação explica que o primeiro voo teste deste balão será nesta semana,  em local a ser definido e observadas as condições climáticas.


“Estamos alinhando com a Secretaria Estadual de Turismo. A ideia é o balão ser amarrado por cordas em Vila Velha, aos pés do Convento de Penha, e voar em Pedra Azul, em Domingos Martins, até Pindobas”, diz Ronchi.


O balão completo, com cesto, três botijas de gás propano, maçarico e envelope, pesa cerca de 350 kg. A altura total é de 19 metros. Só o envelope ( o grande saco de tecido que forma o corpo principal do balão) pesa 150 kg.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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