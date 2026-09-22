Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/09/2026

Áries O ariano buscará se posicionar com mais clareza, preservando sua autonomia nas relações e nos projetos coletivos (Imagem: svetabelaya | Shutterstock) Nesta terça-feira, você sentirá necessidade de se posicionar diante dos amigos, grupos e projetos coletivos. Todavia, poderão surgir disputas de poder ou mudanças na dinâmica das relações. Nesse cenário, inclusive, os seus desejos tenderão a entrar em conflito com os interesses alheios, gerando cobranças e reações intensas. Para enfrentar os possíveis desafios do dia, será importante observar melhor os relacionamentos e preservar a sua autonomia. Touro O taurino poderá rever suas prioridades e defender aquilo em que acredita sem deixar de valorizar relações importantes (Imagem: svetabelaya | Shutterstock) Nesta terça-feira, poderá haver mudanças na maneira como lida com a sua carreira, principalmente com os objetivos de longo prazo. Nesse cenário, as expectativas pessoais ou afetivas tenderão a afetar suas escolhas. Evite, ao longo do dia, transformar as diferenças de interesses em disputas de poder. O ideal será avaliar suas prioridades, preservando as relações importantes, mas sem deixar de defender aquilo em que acredita. Gêmeos O geminiano deverá agir com cautela no trabalho e evitar que questões pessoais interfiram em seus objetivos (Imagem: svetabelaya | Shutterstock) Nesta terça-feira, o ambiente profissional poderá exigir mais atenção, especialmente se você perceber que outras pessoas estão interferindo em seus planos ou tentando direcionar suas escolhas. Nesse contexto, poderá surgir uma necessidade maior de controlar os acontecimentos ao redor, o que tenderá a gerar conflitos. Ao longo do dia, procure agir com cautela no trabalho e evitar que questões pessoais interfiram em seus objetivos. Câncer O canceriano poderá compreender melhor seus vínculos, respeitar seus limites e evitar exageros que comprometam sua segurança (Imagem: svetabelaya | Shutterstock) Nesta terça-feira, você buscará compreender melhor temas relacionados à confiança, aos vínculos e às situações que exigem uma transformação profunda. No processo, tenha cautela com o excesso de expectativas ou compromissos, especialmente em questões financeiras ou emocionais. Ao longo deste dia, procure ser realista, respeitar seus limites e evitar exageros que possam comprometer sua segurança. Leão O leonino deverá equilibrar seus interesses com as expectativas das pessoas próximas e estabelecer limites saudáveis (Imagem: svetabelaya | Shutterstock) Nesta terça-feira, você sentirá necessidade de equilibrar seus interesses com as expectativas das pessoas próximas, principalmente diante de diferenças relacionadas às responsabilidades. No processo, entretanto, algumas relações tenderão a exigir bastante de você. Além disso, o seu desejo de liberdade poderá falar mais alto, levando-o(a) a agir de acordo com as próprias vontades. Para não haver desgastes, procure conversar com clareza e estabelecer limites saudáveis. Virgem O virginiano precisará organizar as prioridades de forma realista e respeitar o próprio ritmo para preservar o descanso e a produtividade (Imagem: svetabelaya | Shutterstock) Nesta terça-feira, você precisará ter cautela com a rotina, evitando assumir muitas tarefas ou resolver diversos problemas de uma só vez. Isso porque tais atitudes poderão levá-lo(a) a ultrapassar os próprios limites, afetando seu descanso e produtividade. Ao longo do dia, fuja de exageros relacionados ao trabalho ou aos cuidados pessoais. O mais indicado será organizar suas prioridades de maneira realista e respeitar o próprio ritmo. Libra O libriano encontrará, nos momentos de lazer e satisfação pessoal, uma oportunidade de aproveitar aquilo que lhe faz bem sem cobranças excessivas (Imagem: svetabelaya | Shutterstock) Nesta terça-feira, você desejará aproveitar os momentos de lazer e buscar satisfação pessoal . No entanto, poderá exagerar nas expectativas em relação às pessoas ou às situações. Ainda hoje, as questões afetivas tenderão a ficar mais intensas, especialmente se houver o desejo de atenção ou reconhecimento. Diante desses cenários, tome cuidado com as atitudes impulsivas. Procure aproveitar aquilo que lhe faz bem sem criar cobranças excessivas. Escorpião O escorpiano terá que lidar com questões familiares, mas poderá identificar o que precisa ser transformado no lar e estabelecer limites claros (Imagem: svetabelaya | Shutterstock) Nesta terça-feira, você poderá se deparar com tensões no ambiente familiar, principalmente por conta de diferenças de opinião. Esse cenário, por sua vez, tenderá a provocar reações intensas de sua parte, sobretudo se questões do passado vierem à tona ou se sentir que os seus limites estão sendo desrespeitados. Nesse contexto, evite alimentar conflitos ou agir de forma controladora. Em vez disso, procure identificar o que realmente precisa ser transformado no lar e estabelecer limites claros. Sagitário O sagitariano deverá ter mais atenção à forma como expressa suas opiniões, ouvindo outras perspectivas e resolvendo pendências com objetividade (Imagem: svetabelaya | Shutterstock) Nesta terça-feira, você deverá ter cuidado com a maneira como expressa suas opiniões, visto que poderá haver maior intensidade nas conversas e nas decisões cotidianas. Nesse cenário, divergências de opinião tenderão a gerar irritação. Além disso, será possível que questões afetivas interfiram na sua forma de interpretar as situações. Ao longo deste dia, procure escolher melhor suas palavras, ouvir outras perspectivas e resolver as pendências com objetividade. Capricórnio O capricorniano precisará avaliar os recursos com objetividade, estabelecer prioridades e evitar gastos impulsivos (Imagem: svetabelaya | Shutterstock) Nesta terça-feira, você tenderá a se preocupar bastante com o setor financeiro. Por conta disso, sentirá necessidade de organizar aquilo que considera importante para sua estabilidade. No processo, contudo, algumas situações poderão despertar o medo da perda. Ademais, será possível que as questões afetivas atrapalhem as decisões materiais. Para não haver prejuízos, procure avaliar seus recursos com objetividade, estabelecendo prioridades e evitando gastos impulsivos. Aquário O aquariano sentirá necessidade de transformar situações que já não fazem sentido e deverá evitar decisões precipitadas (Imagem: svetabelaya | Shutterstock) Nesta terça-feira, as suas emoções poderão estar mais intensas. Por conta disso, sentirá necessidade de transformar situações da sua vida que já não fazem mais sentido ou que causam incômodo. Todavia, tenderá a se irritar profundamente diante das limitações. Nesse contexto, tome cuidado com decisões precipitadas e atitudes impulsivas. Procure reconhecer o que realmente precisa mudar, agindo sempre de maneira consciente. Peixes O pisciano buscará se recolher para lidar com sentimentos profundos e deverá respeitar o próprio espaço e cuidar de si (Imagem: svetabelaya | Shutterstock) Nesta terça-feira, a fim de lidar com sentimentos profundos que tenderão a surgir de forma repentina, você buscará se recolher. No processo, porém, algumas situações poderão gerar ressentimentos ou preocupações. Evite, ao longo do dia, alimentar pensamentos nocivos ou tomar decisões importantes enquanto estiver sobrecarregado(a). O ideal será respeitar o próprio espaço, identificar aquilo que precisa ser encerrado e cuidar da saúde física e emocional.