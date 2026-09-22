AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Queda de 85%

Reconhecimento facial ajuda a reduzir em 85% os roubos em ônibus na Grande Vitória

Ocorrências caíram de 2.054, entre janeiro e agosto de 2023, para 299 no mesmo período deste ano, segundo a Polícia Civil

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 21:55

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

21 set 2026 às 21:55
Italo Pereira da Silva, de 30 anos, foi identificado como autor de um roubo em ônibus pelas câmeras de reconhecimento facial
Italo Pereira da Silva, de 30 anos, foi identificado como autor de um roubo em ônibus pelas câmeras de reconhecimento facial Reprodução | PC

As câmeras de reconhecimento facial instaladas em ônibus e em pontos estratégicos da Grande Vitória têm contribuído para a redução de roubos no transporte coletivo, segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Dados apresentados nesta segunda-feira (21) mostram queda de 85% no número de ocorrências entre janeiro e agosto de 2023 e o mesmo período deste ano.


Nos oito primeiros meses de 2023, foram registrados 2.054 roubos dentro de veículos do Sistema Transcol. Em 2026, o número caiu para 299. O sistema de reconhecimento facial começou a ser implantado nos coletivos em 9 de setembro de 2024.


Em 2025, entre janeiro e agosto, foram registrados 551 casos, uma redução de cerca de 73% em relação ao mesmo período de 2023. O delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, atribuiu parte da queda à atuação conjunta das forças de segurança e ao uso da tecnologia.


“É um trabalho das guardas e polícia com ajuda do reconhecimento facial. As pessoas entram no coletivo e sabem que podem ser identificadas”, frisou Jordano.


Segundo o delegado, o sistema de reconhecimento facial também é utilizado no transporte aquaviário. Para Jordano, o monitoramento ajuda as forças de segurança a identificar suspeitos e agilizar investigações.


“Temos a preocupação de acompanhar e monitorar esse tipo de crime, já que a maior parte da população usa esse serviço. Uma média de 700 mil pessoas passando pelos terminais para ir ao trabalho, à escola ou para lazer. Precisamos ter um controle rigoroso para que as pessoas possam usar [o transporte] com segurança”, afirmou.

Veja Também 

Imagem de destaque

ES passa de 700 presos com reconhecimento facial; pensão e tráfico lideram lista

Além do trabalho das forças de segurança, o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DCCTP), delegado Felipe Pimentel, reforçou a importância do registro de boletim de ocorrência.


“É importante registrar a ocorrência para a Polícia Militar mapear e a Polícia Civil iniciar a investigação. Os roubos acontecem mais quando o veículo está mais vazio e os furtos quando está mais cheio, porque gera mais distração e o autor do crime aproveita esse momento”, explicou.

Casos recentes

Segundo a Polícia Civil, duas prisões recentes tiveram auxílio do sistema de reconhecimento facial. Os casos ocorreram na Serra e em Vila Velha e envolveram crimes cometidos dentro de ônibus.


Uma das vítimas voltava para casa quando levou duas facadas em uma tentativa de latrocínio dentro da linha 516 (T. Ibes/T. Jacaraípe). A outra vítima, uma bancária de 20 anos, teve a bolsa com celular e dinheiro levados. Os homens que cometeram os crimes foram identificados dias depois com apoio do reconhecimento facial.

Veja Também 

Ele foi localizado no Centro de Colatina, na tarde desta sexta-feira (4).

Reconhecimento facial leva à primeira prisão com Totem de Segurança no interior do ES

Foragido trabalhava em obra na rodoviária quando foi encontrado por agentes da Guarda

Reconhecimento facial identifica foragido em obra na Rodoviária de Vitória

Imagem de destaque

Procurado há 25 anos é preso no ES com ajuda de tecnologia de reconhecimento facial

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Polícia Militar Guarda Municipal Crime Assalto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ceturb investiga carro que circula como 'frota alternativa' do Transcol
Ceturb investiga carro que circula como 'frota alternativa' do Transcol
Matheus Rodrigues Correa, conhecido como Magrin, de 28 anos
Homem é morto a tiros no Morro do Macaco, em Vitória
Imagem de destaque
Quer afastar energias ruins? Veja 4 formas de usar o manjericão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados