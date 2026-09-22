Reconhecimento facial ajuda a reduzir em 85% os roubos em ônibus na Grande Vitória

As câmeras de reconhecimento facial instaladas em ônibus e em pontos estratégicos da Grande Vitória têm contribuído para a redução de roubos no transporte coletivo, segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Dados apresentados nesta segunda-feira (21) mostram queda de 85% no número de ocorrências entre janeiro e agosto de 2023 e o mesmo período deste ano.





Nos oito primeiros meses de 2023, foram registrados 2.054 roubos dentro de veículos do Sistema Transcol. Em 2026, o número caiu para 299. O sistema de reconhecimento facial começou a ser implantado nos coletivos em 9 de setembro de 2024.





Em 2025, entre janeiro e agosto, foram registrados 551 casos, uma redução de cerca de 73% em relação ao mesmo período de 2023. O delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, atribuiu parte da queda à atuação conjunta das forças de segurança e ao uso da tecnologia.





“É um trabalho das guardas e polícia com ajuda do reconhecimento facial. As pessoas entram no coletivo e sabem que podem ser identificadas”, frisou Jordano.





Segundo o delegado, o sistema de reconhecimento facial também é utilizado no transporte aquaviário. Para Jordano, o monitoramento ajuda as forças de segurança a identificar suspeitos e agilizar investigações.





“Temos a preocupação de acompanhar e monitorar esse tipo de crime, já que a maior parte da população usa esse serviço. Uma média de 700 mil pessoas passando pelos terminais para ir ao trabalho, à escola ou para lazer. Precisamos ter um controle rigoroso para que as pessoas possam usar [o transporte] com segurança”, afirmou.