Procurado há 25 anos é preso no ES com ajuda de tecnologia de reconhecimento facial

Assis José Toniato, de 66 anos, era acusado de participação em homicídio ocorrido no dia 18 de junho de 2000, no município de Domingos Martins

Publicado em 31 de julho de 2025 às 13:23

Assis José Toniato, 66 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Procurado por um crime cometido há 25 anos, Assis José Toniato, de 66 anos, foi preso na tarde de quarta-feira (30), em Vila Velha, com ajuda da tecnologia de reconhecimento facial do Governo do Espírito Santo. Ele estava com mandado de prisão em aberto por participação em um homicídio ocorrido em 18 de junho de 2000, no município de Domingos Martins, na Região Serrana.>

Também na quarta-feira, o sistema de reconhecimento facial atingiu a marca de auxílio a 300 prisões realizadas na Grande Vitória. Iniciado em setembro de 2024, o programa conta com câmeras instaladas em locais e prédios públicos, terminais do Sistema Transcol e em 500 ônibus da frota.>

Assis José Toniato foi o foragido de número 300 a ser capturado através do sistema. Segundo as investigações, ele e um comparsa armaram uma emboscada para a vítima, que foi morta a tiros após uma discussão. Embora não tenha efetuado os disparos, Assis foi apontado como coautor do crime e denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado.>

O reconhecimento facial também levou à prisão de Orlando da Silva Veira, de 50 anos, no dia 25 de julho. Ele respondia por homicídio qualificado em um processo de 2006, na Vara Criminal de Porto Seguro, na Bahia. Não foram divulgados detalhes do crime. >

Orlando da Silva Vieira, de 50 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Outro caso recente foi o de Fabyanna Ferreira Francisco, de 32 anos, presa na terça-feira (29). Ela tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por tráfico de drogas. A foragida foi identificada por uma câmera instalada em um ônibus do Transcol. Ela desceu do veículo antes de chegar ao terminal, mas as informações foram imediatamente repassadas à Gerência de Inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).>

Após trabalho investigativo, os agentes conseguiram localizar possíveis endereços de Fabyanna. O relatório foi enviado à Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), que realizou a prisão. >

Fabyanna Ferreira Francisco, 32 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

“Saímos do projeto-piloto, entramos na fase operacional e de lá para cá tivemos um salto grande de prisões, ou seja, saímos daquele teste que era realizado por nossa inteligência, e entramos um projeto definitivo com utilização do nosso Ciodes (190) e de todas as forças de segurança”, disse o secretário da Sesp, Leonardo Damasceno. >

Ainda segundo o secretário, já foram feitas 21 prisões de foragidos de sete Estados. “Temos toda a estrutura do Ciodes com possibilidade de acionamento de todas as forças de segurança, isso ampliou a possibilidade de cumprir os mandados de prisão”, explicou.>

A maioria das capturas realizadas até o momento foram por crimes como tráfico de drogas, roubo, homicídio, furto e estupro. >

