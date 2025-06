Segurança pública

Reconhecimento facial vai ser ampliado no Transcol a partir da próxima semana

O governador Renato Casagrande anunciou que o Espírito Santo vai estender o projeto de inteligência artificial; o uso da tecnologia resultou na prisão de 150 pessoas

A tecnologia está em dois pontos de intensa circulação da Grande Vitória. A partir da próxima semana, o Estado sai do piloto e terá 500 equipamentos em coletivos do Sistema Transcol e em mais pontos da Região Metropolitana. Nos ônibus, as câmeras foram instaladas aleatoriamente e funcionam 24 horas mandando informações para o banco de dados do governo do Estado.>