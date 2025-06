Reconhecimento facial está dificultando a vida de quem foge da Justiça

Wanderli Albano no sistema de reconhecimento e em uma das fotos do banco de dados da Sesp. Crédito: Divulgação | Sesp

Não dá para negar que é uma verdadeira revolução na segurança pública, algo que até bem pouco tempo só seria imaginável em séries de ficção científica: pessoas procuradas por crimes, com mandados de prisão em aberto, sendo reconhecidas e presas enquanto seguiam suas vidas no anonimato das multidões. Tudo porque câmeras com sistemas de Inteligência Artificial estão espalhadas por locais de grande circulação de pessoas no Espírito Santo, realizando os flagrantes.

As mudanças físicas impostas pelo tempo não foram suficientes para impedir o reconhecimento: a tecnologia consegue calcular as métricas do rosto da pessoa mesmo com o envelhecimento ou o uso de bonés e óculos. Assim, cinco anos depois do homicídio, a Justiça vai poder seguir seu trâmite.

Toda a justa empolgação com o uso dessa tecnologia, que está dificultando bastante a vida de quem tem pendências com a Justiça, não pode se esquivar de cuidados. Há registros de falhas, como o caso o do personal trainer que foi preso por engano em Sergipe. A tecnologia não é infalível, e há temores de que possam existir vieses raciais, o que é um problema. A tecnologia ajuda a buscar uma agulha no palheiro, mas a comprovação de que a pessoa encontrada é mesmo a procurada ainda depende da avaliação humana.

Com câmeras estão instaladas em ruas, espaços e prédios públicos, inclusive em parte da frota do Sistema Transcol, o projeto-piloto começa a fechar o cerco contra todo o tipo de criminoso. De acordo com a Secretária de Estado da Segurança Pública (Sesp), quase a metade dos reconhecidos até agora eram acusados de homicídios, roubo e tráfico de drogas. Quem tem problema com a Justiça, com tantas câmeras por aí, certamente não está tão tranquilo quanto antigamente.

