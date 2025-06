Venda de cigarros eletrônicos é desmoralização da lei

Os cigarros eletrônicos têm a venda e a distribuição proibidas no Brasil desde 2009, mas, ao se observar a disseminação desses dispositivos em festas, shows e bares, eles parecem mais liberados do que nunca. É como se não houvesse uma lei que proíbe o comércio.



Os "vapes" ou "pods", como são chamados na vida real, ficaram mais populares nesta década, com o fim da pandemia. Pode parecer uma modinha juvenil — até entre adolescentes —, mas não é difícil flagrar adultos, maiores de 30 anos, consumindo esse produto criado com a narrativa de ajudar a parar de fumar. Uma pesquisa do Ministério da Saúde divulgada em maio mostra que, em 2024, 2,6% dos adultos do país faziam uso desses dispositivos, maior patamar em seis anos.