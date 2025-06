ES se organiza para chegar ao protagonismo logístico no país

Determinação e estratégia são dois requisitos fundamentais para se atingir um objetivo, e é importante que o poder público e os setores produtivos do Espírito Santo estejam pensando grande quando o assunto é a própria evolução logística. Não se sai do lugar sem traçar uma rota. Com o fim dos benefícios fiscais batendo à porta, a partir de 2033, o empenho coletivo é para não só manter os padrões de competitividade, como ampliá-los e fortalecê-los.

Um projeto com muito potencial é o Parklog, parque logístico que será composto por Linhares, Serra, Ibiraçu, Fundão, João Neiva, Colatina e Sooretama, a partir dos projetos portuários que estão sendo desenvolvidos em Aracruz, o epicentro desse complexo intermodal. Foi tema de uma das palestras da Modal Expo, feira logística que reuniu mais de cem expositores realizada na semana passada no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Nesta quarta-feira (11), também de olho no desenvolvimento logístico, será lançado Fórum de Infraestrutura do Arco Leste (InfraLeste) na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), com foco na integração regional para reivindicar projetos factíveis de infraestrutura que envolvam os grandes produtores do agronegócio (Goiás, Minas, São Paulo, Bahia e Mato Grosso) e os polos exportadores, Rio e Espírito Santo.