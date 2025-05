Painéis e exposições

Feira discute potencial logístico do ES e mira R$ 50 milhões em negócios

Modal Expo, evento de logística, transporte e comércio exterior acontece de 3 a 5 de junho no Pavilhão de Carapina, na Serra; serão mais de 100 expositores

Publicado em 28 de maio de 2025 às 19:15

Lançamento da Modal Expo em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

O Espírito Santo tem alto potencial para se tornar um hub logístico do Brasil, graças à sua localização estratégica e à infraestrutura em constante expansão. Esse protagonismo estará em evidência na próxima semana, durante a 1ª Modal Expo 2025, que será realizada de 3 a 5 de junho, no Pavilhão de Carapina, na Serra. >

O evento reunirá mais de 100 expositores dos segmentos de logística, transporte e comércio exterior, com representantes dos modais marítimo, ferroviário, aéreo e terrestre. A expectativa é de que a feira gere cerca de R$ 50 milhões em negócios futuros. >

A programação contará com 74 especialistas que vão debater temas como transporte rodoviário de cargas, as perspectivas do mercado exterior e da cadeia de abastecimento. De acordo com os organizadores, o segmento representa 60% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. >

Ao todo, serão mais de 15 painéis. Entre os temas estão "O Espírito Santo: o novo hub logístico do Brasil", com Fabio Marchiori, presidente da VLI Logística; Roberto Amorim Junior, diretor-presidente da ECO 101; e Gustavo Serrão, CEO da VPorts. A reforma tributária também será discutida. >

>

Outro painel em destaque será "Espírito Santo 2032: como a reforma tributária e os investimentos em infraestrutura moldarão o futuro logístico". A mediação será do presidente do Sindiex, Sidemar Acosta, que terá a participação de Alexandre Fiorot, advogado com atuação em tributação, e Benício Costa, secretário da Fazenda do Estado.>

O presidente do Sincades, Idalberto Moro, destaca o momento importante que o Espírito Santo atravessa, com a consolidação do setor de distribuição. Segundo ele, são quase 100 mil funcionários diretos e indiretos, que só tendem a aumentar com a construção de novos condomínios turísticos. >

“Esses empreendimentos vão favorecer o mercado capixaba quando acabarem os regimes tributários, pois permitirão que os preços sejam mais competitivos em relação a outros Estados. Além disso, a construção de novos portos representa um dos maiores investimentos em andamento no país.">

O presidente do Sindiex, Sidemar Acosta, afirma que o Espírito Santo é a bola da vez no curto, médio e longo prazos, principalmente com os investimentos feitos em todas as frentes como rodovias, portos e ferrovias. >

“Entre 2029 e 2032, estaremos na transição da reforma tributária. Cabe ao Espírito Santo ficar atento e se antecipar a isso. Parte desse trabalho já tem sido feito com os investimentos na parte de distribuição. Temos mais de 3 milhões de m² de área construída. Se tiver uma visão para 2032, a gente vai conseguir garantir a atividade econômica que temos hoje”, afirma. >

Já o segmento de transportes conta com mais de 4 mil empresas, que geram 70 mil empregos e arrecadou mais de R$ 800 milhões em ICMS em 2024. A informação é do presidente do Transcares, Luiz Alberto Teixeira. >

Os expositores terão a oportunidade de apresentar o que tem sido feito para otimizar o tempo e agilizar as atividades. Um exemplo é o software para calcular, em tempo real, o calado utilizado na atracação e desatracação de navios pela Portocel. O sistema fornece, ainda, informações sobre as condições de maré e do clima, chamado sistema de calado dinâmico.>

Caminhão autônomo que começou a operar em Portocel Crédito: Divulgação/Portocel

A empresa vai apresentar também seu caminhão autônomo, cuja operação já é realidade desde o início deste ano em rotas homologadas na área interna da empresa, após mais de um ano de testes. >

O Grupo Águia Branca vai apresentar a diversidade e a amplitude das frentes em que atua, além de gerar conexões qualificadas, expandir o relacionamento com os mercados estratégicos e consolidar a empresa como agente de transformação no setor.>

Para a Modal Expo 2025, o Sest Senat levará o Simulador de Direção – Eficiência e Segurança no Trânsito, utilizado na capacitação de motoristas do transporte de cargas e de passageiros em todo o Brasil. Só para se ter uma ideia, após o treinamento com a ferramenta, a Suzano, em sua unidade em São Mateus, reduziu em 20% o número de tombamentos de veículos.>

No dia 4 de junho, haverá um encontro de negócios, com a possibilidade das empresas interessadas apresentarem produtos e serviços a empresas compradoras do setor logístico. >

Visitas técnicas fazem parte da programação>

Durante os dias do evento, estão previstas visitas técnicas guiadas a empresas do setor mediante inscrições prévias. No dia 5 de junho, das 15 horas às 17h30, a Vports receberá um grupo de 30 pessoas para conhecer sua estrutura. A Zurich, responsável pelo aeroporto de Vitória, também abrirá as portas para visitação no dia 4 de junho.>

A programação da feira também contará com o Seminário Itinerante da NTC&Logística, que tem como propósito levar capacitação e oportunidades para empresários e executivos do transporte de cargas e logística. A Fetransportes, o Transcares e o Núcleo da COMJOVEM Espírito Santo recebem o seminário, no dia 05 de junho, às 8h30.>

A 1ª Modal Expo 2025 será organizada pela Milanez & Milaneze e a Liga de Marketing, com a promoção de Sindiex, Sincades e Transcares.>

SERVIÇO>

MODAL EXPO 2025

Data: 3 a 5 de junho de 2025

3 a 5 de junho de 2025 Local: Pavilhão de Carapina, Serra (ES)

Pavilhão de Carapina, Serra (ES) Credenciamento: no site do evento

no site do evento Informações: no site da feira. >

