Empresas veem parque logístico como essencial para ES não perder competitividade

Potencialidades do Parklog, que está sendo desenvolvido no Norte do Espírito Santo, foram tema de painel no último dia de feira logística no Pavilhão de Carapina

Publicado em 5 de junho de 2025 às 19:59

Área da Portocel, em Aracruz Crédito: Portocel/Divulgação

Parque logístico que está sendo desenvolvido no Norte do Espírito Santo, o Parklog tem o potencial de ser um projeto essencial para o Estado não perder a competitividade com o fim dos benefícios fiscais em virtude da reforma tributária. >

As potencialidades dessa iniciativa, principalmente com projetos portuários sendo desenvolvidos na cidade de Aracruz, foram destaque no painel “Parklog/ES: o complexo intermodal que transformará o Espírito Santo no principal polo logístico do Brasil”, que abriu o último dia de palestras no Modal Expo, feira logística que está sendo realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra.>

Participaram do painel Alexadre Billot, diretor da Portocel; Luis Claudio Montenegro, da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes); Alan Mori Brito, presidente da Associação Movimento Empresarial de Aracruz e Região (Amear), diretor do Sindicato da Indústria de Papel, Papelão, Cartonagem e Celulose (Sindipacel) e relações corporativas da Suzano; Bruno Carlesso, diretor da Imetame; e Celso Guerra, subsecretário de Integração e Desenvolvimento Regional do Espírito Santo.>

O Parklog vai englobar as cidades de Aracruz, Linhares, Serra, Ibiraçu, Fundão, João Neiva, Colatina e Sooretama e tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de terminais portuários, rodovias, ferrovias, aeródromos e áreas empresariais existentes nesses municípios.>

>

Durante o painel, os convidados destacaram que os projetos que estão sendo desenvolvidos em Aracruz despontam como uma solução alternativa para os gargalos logísticos que o Espírito Santo tem enfrentado e tem o potencial de se tornar a principal porta de entrada e saída de mercadorias do Brasil.>

O projeto vai englobar o já existente Portocel, que começou a diversificar as cargas no ano passado, tendo operado café e veículos, por exemplo. Na mesma região, está sendo finalizada a construção do Porto da Imetame, previsto para começar a funcionar em 2026, e engloba também o porto de Barra do Riacho, da Vports.>

A empresa inclusive deu entrada em maio na licença prévia junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema-ES) para iniciar os trabalhos de desenvolvimento da área de 522 mil metros quadrados em Aracruz, como antecipou o colunista Abdo Filho, no mês passado.>

No painel, foi destacado que o desenvolvimento desses projetos tem o potencial de colocar o Espírito Santo como vetor de logística do Brasil em 10 anos. >

"O Espírito Santo tem tudo para ser efetivamente um Estado que vai ser a porta de entrada e de saída de tudo que o Brasil importa e exporta. Além dos investimentos, nós temos estabilidade política, institucional, estabilidade econômica do Estado, capacidade de diálogo e efetivamente um movimento empresarial que visa ao planejamento desse desenvolvimento. Isso torna o nosso Estado naquilo que se tem de melhor na logística nacional e mitigando aquilo que vai ser um pacto significativo para nós em 2032, ano que marca o fim dos incentivos fiscais", destacou Alan Mori Brito.>

Painel do Modal Expo que discutiu potencialidades do Parklog Crédito: Thiers Turini

Competitividade

Celso Guerra lembrou que a carga vai para onde o preço é baixo. Por isso, disse que, para manter a competitividade, é preciso que o Estado tenha conexões eficientes, principalmente no sistema ferroviário, que necessita de recapacitação para atender plenamente o volume que se pretende no local. Por isso, afirmou estarem empenhados no processo de renovação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que traz cargas de Minas Gerais e Centro-Oeste para o Espírito Santo. >

Montenegro, que está participando da elaboração do projeto do Parklog, destacou que o parque será o primeiro nesse modelo no mundo, com a característica de uma organização privada que assume o projeto e com uma defesa do interesse público junto ao Estado.>

A conectividade também foi lembrada por Alexandre Billot, da Portocel. "Para que funcionemos enquanto competitividade e termos a preferência da carga e do produto, precisamos ter as grandes conexões, aliando rodovia, ferrovia e porto. Quando vemos a construção de uma aliança desse tamanho, obviamente temos condições de, com o planejamento, integrar propostas dos setores público e privado que ajudam a mitigar os gargalos logísticos", afirmou.>

Com uma visão público-privada, trabalho planejado e clara visão dos grandes eixos estratégicos, o Norte capixaba se posiciona como solução logística para boa parte do Sudeste Alexandre Billot Diretor da Portocel

Capacidade

Bruno Carlesso detalhou o andamento do projeto da Imetame, que tem previsão de começar a operar no primeiro semestre de 2026. Segundo o diretor, atualmente há 400 metros de cais prontos. A dragagem na parte norte, que é onde deve começar a operação, está em 17 metros de profundidade. >

A infraestrutura está sendo feita para ter capacidade de receber grandes navios, sobretudo os de contêineres. "Tudo está sendo feito para que consigamos receber os maiores navios do mundo", destacou.>

