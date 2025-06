Por reconhecimento facial, polícia prende suspeito de matar motorista de app na Serra

Foi preso um homem de 51 anos acusado de matar e ocultar o corpo do motorista de aplicativo Anderson Luiz Lira, no dia 3 de junho de 2020. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (12), em Cariacica, com o uso da tecnologia de reconhecimento facial do Espírito Santo. A vítima foi encontrada na areia da praia de Jacaraípe, na altura do bairro São Francisco, na Serra, no dia 8 de junho, após ficar desaparecido por cinco dias.>