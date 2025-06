Deveríamos estar mais preocupados com tantas mortes de motociclistas

Há cada vez mais motos nas pistas que, acompanhadas do mau comportamento não só de seus condutores como também dos motoristas dos demais veículos, acabam se envolvendo em acidentes quase sempre mortais.



Não é possível que o aumento da frota de motocicletas no país, que chegou a 28,2 milhões no final de 2024, um aumento de 5,07% em relação ao ano anterior (de acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito - Senatran), não provoque uma mobilização consistente por mais segurança no uso desses veículos. São pessoas demais morrendo de forma banal, sem que isso cause indignação na mesma medida.