Segurança viária

Mortes de motociclistas em BRs do ES: aumento preocupante, diz PRF

De janeiro a maio deste ano, foram registradas 33 mortes, sendo que o mesmo período de 2024 teve 26 óbitos; PRF afirma que intensificou ações educativas para prevenir acidentes

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de junho de 2025 às 08:48

Acidente de moto em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O número de motociclistas mortos em acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo aumentou 26% nos cinco primeiros meses de 2025, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De janeiro a maio deste ano, foram registradas 33 mortes, sendo que o mesmo período de 2024 teve 26 óbitos. Os dados são considerados "preocupantes" pela corporação.>

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem monitorado com atenção os índices de acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo e identificou um preocupante aumento no número de mortes envolvendo motociclistas nos primeiros cinco meses de 2025 PRF Trecho de nota

A PRF afirma que a alta está relacionada ao aumento da frota de motos, à popularização desse meio de transporte e à imprudência no trânsito. Ainda conforme a corporação, no Espírito Santo e em outros estados brasileiros o veículo é visto como uma opção mais econômica e ágil para deslocamentos do dia a dia, mas riscos acompanham essa escolha.>

Por não oferecer a mesma proteção de um carro, a moto torna condutor e passageiro mais vulneráveis em caso de colisão ou queda. A Polícia Rodoviária Federal disse que, no Espírito Santo, onde o uso desse tipo de veículo é comum tanto para trabalho quanto para transporte pessoal, a combinação entre frequência de uso, desrespeito às leis de trânsito e problemas na infraestrutura viária tem contribuído para o aumento dos acidentes fatais.>

Dados sobre acidentes e motos; fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação PRF

Diante do cenário, a PRF afirma ter intensificado as ações de fiscalização e as ações educativas voltadas para motociclistas. "De janeiro a maio de 2025, foram reforçadas as fiscalizações e campanhas de conscientização com foco em motociclistas. A PRF alerta que somente com respeito às normas, uso correto de equipamentos de proteção e uma mudança de comportamento será possível frear essas estatísticas", disse a corporação.>

Principais causas de acidentes em 2025, segundo a PRF

Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos;

reação tardia ou ineficiência do condutor;

ausência de reação do condutor;

condutor deixou de manter a distância do veículo da frente;

manobra de mudança de faixa. >

Moto flagrada a mais de 200 km/h

Uma moto esportiva foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) trafegando a 210 km/h na BR-262, na Região Serrana do Espírito Santo. A imagem do registro, feita por um radar durante operação no último fim de semana, foi divulgada nesta quinta-feira (12) pela corporação. >

Flagrante de moto a 210km/h foi realizado pela PRF Crédito: Divulgação PRF

A infração foi registrada durante a Operação Duas Rodas, realizada pela PRF para coibir condutas perigosas no trânsito, principalmente entre motociclistas. Além do condutor a mais de 200 km/h, outro motociclista foi flagrado a 141 km/h. A operação teve foco especial em motos de alta cilindrada, frequentemente associadas a manobras arriscadas, como ultrapassagens em faixa contínua, excesso de velocidade e adulterações nos veículos.>

