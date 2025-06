Sistema Transcol: 500 ônibus vão ter câmeras de reconhecimento facial

O governo do Espírito Santo vai aprimorar o sistema de videomonitoramento do Sistema Transcol. Por meio de uma parceria da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GV Bus), serão instaladas câmeras de reconhecimento facial em 500 ônibus. >