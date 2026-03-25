ES passa de 700 presos com reconhecimento facial; pensão e tráfico lideram lista

Publicado em 25 de março de 2026 às 09:08
O Espírito Santo já ultrapassou a marca de 700 pessoas presas com auxílio de reconhecimento facial, tecnologia usada pelas forças de segurança em pontos da Grande Vitória para identificar foragidos com mandados em aberto.
Segundo dados do governo do Estado, foram 706 prisões realizadas com apoio do sistema, que permite localizar suspeitos em tempo real em áreas monitoradas. Após o alerta, equipes policiais são acionadas para fazer a abordagem.
Ranking dos crimes
O reconhecimento facial faz parte das ações do programa Estado Presente, que aposta no uso de tecnologia e inteligência para ampliar a eficiência das operações policiais.
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