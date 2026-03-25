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ES passa de 700 presos com reconhecimento facial; pensão e tráfico lideram lista

Segundo dados do governo do Estado, foram 706 prisões realizadas com apoio do sistema, que permite localizar suspeitos em tempo real em áreas monitoradas

Redação de A Gazeta

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Publicado em 25 de março de 2026 às 09:08

Segundo relatório produzido pela SESP e por outros órgãos do governo estadual, o reconhecimento facial tem produzido efeito positivo
Reconhecimento facial tem produzido efeito positivo Crédito: Reprodução/GOV ES

O Espírito Santo já ultrapassou a marca de 700 pessoas presas com auxílio de reconhecimento facial, tecnologia usada pelas forças de segurança em pontos da Grande Vitória para identificar foragidos com mandados em aberto.

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Segundo dados do governo do Estado, foram 706 prisões realizadas com apoio do sistema, que permite localizar suspeitos em tempo real em áreas monitoradas. Após o alerta, equipes policiais são acionadas para fazer a abordagem.

Ranking dos crimes

  • Pensão alimentícia: 184 casos
  • Tráfico de drogas: 146
  • Roubo: 129
  • Homicídio: 85
  • Furto: 36
  • Estupro: 29

O reconhecimento facial faz parte das ações do programa Estado Presente, que aposta no uso de tecnologia e inteligência para ampliar a eficiência das operações policiais.

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