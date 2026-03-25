Segurança

ES passa de 700 presos com reconhecimento facial; pensão e tráfico lideram lista

Segundo dados do governo do Estado, foram 706 prisões realizadas com apoio do sistema, que permite localizar suspeitos em tempo real em áreas monitoradas

Publicado em 25 de março de 2026 às 09:08

Reconhecimento facial tem produzido efeito positivo Crédito: Reprodução/GOV ES

O Espírito Santo já ultrapassou a marca de 700 pessoas presas com auxílio de reconhecimento facial, tecnologia usada pelas forças de segurança em pontos da Grande Vitória para identificar foragidos com mandados em aberto.

Segundo dados do governo do Estado, foram 706 prisões realizadas com apoio do sistema, que permite localizar suspeitos em tempo real em áreas monitoradas. Após o alerta, equipes policiais são acionadas para fazer a abordagem.

Ranking dos crimes

Pensão alimentícia: 184 casos

Tráfico de drogas: 146



Roubo: 129



Homicídio: 85



Furto: 36



Estupro: 29



O reconhecimento facial faz parte das ações do programa Estado Presente, que aposta no uso de tecnologia e inteligência para ampliar a eficiência das operações policiais.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta