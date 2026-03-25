BR 101 será interditada por uma hora para detonação de rochas em Iconha
A BR 101 será totalmente interditada nesta quarta-feira (25), entre 12h e 13h, no km 373,2, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo a concessionária Ecovias Capixaba, o tráfego será paralisado para a realização da segunda detonação controlada de rochas. A ação integra as obras de duplicação da rodovia e é coordenada pela empresa.
De acordo com a concessionária, a interdição é necessária para garantir a segurança durante o uso de explosivos, que seguem critérios técnicos rigorosos e protocolos específicos. Após a detonação, será feita uma avaliação das condições da pista. Caso necessário, o tráfego poderá funcionar no sistema de “Pare e Siga” até a liberação total da via e a conclusão da limpeza.
A orientação é para que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência, redobrem a atenção e respeitem a sinalização e as instruções das equipes no local. A intervenção faz parte das obras de duplicação no trecho entre os quilômetros 357,690 e 373,700, ligando Anchieta a Iconha. A previsão é que essa etapa seja concluída até o fim de 2026. Nesta fase, a estimativa é retirar cerca de 4.625 metros cúbicos de rochas.