BR 101 será interditada por uma hora para detonação de rochas em Iconha

Detonação de rochas interdita totalmente BR-101 em Iconha nesta quarta-feira (25) Crédito: Divulgação/ Ecovias Capixaba

A BR 101 será totalmente interditada nesta quarta-feira (25), entre 12h e 13h, no km 373,2, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo a concessionária Ecovias Capixaba, o tráfego será paralisado para a realização da segunda detonação controlada de rochas. A ação integra as obras de duplicação da rodovia e é coordenada pela empresa.

De acordo com a concessionária, a interdição é necessária para garantir a segurança durante o uso de explosivos, que seguem critérios técnicos rigorosos e protocolos específicos. Após a detonação, será feita uma avaliação das condições da pista. Caso necessário, o tráfego poderá funcionar no sistema de “Pare e Siga” até a liberação total da via e a conclusão da limpeza.