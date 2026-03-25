Avô é preso suspeito de estupro de vulnerável da própria neta no ES

Um homem de 75 anos foi preso na terça-feira (24), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, sob suspeita de abusar sexualmente da própria neta, uma menina de 13 anos. As investigações, conduzidas pela Polícia Civil, tiveram início em Boa Esperança, cidade onde o suspeito residia. O pai da vítima procurou a delegacia para denunciar os crimes, que teriam ocorrido em Linhares.

De acordo com o relato do pai à polícia, os abusos eram frequentes. Em uma das ocasiões, o avô teria tentado estuprar a menina, utilizando força física. A vítima também relatou que era exposta a conteúdos pornográficos pelo suspeito desde os 5 anos de idade e que ele chegou a tentar enforcá-la para impedi-la de denunciar os abusos.