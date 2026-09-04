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Tecnologia

Reconhecimento facial leva à primeira prisão com Totem de Segurança no interior do ES

Homem de 37 anos foi identificado com 95% de semelhança pelo sistema em Colatina e tentou usar um nome falso durante a abordagem

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 19:52

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

04 set 2026 às 19:52
Ele foi localizado no Centro de Colatina, na tarde desta sexta-feira (4).
Diego Gomes Gimenez, de 37 anos, tinha mandado de prisão em aberto e era procurado pelos crimes de furto, roubo, adulteração de veículo e resistência Divulgação | PCES

Um homem de 37 anos, identificado como Diego Gomes Gimenez, foi preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial de um Totem de Segurança, no Centro de Colatina, na tarde desta sexta-feira (4). De acordo com a Polícia Civil, esta foi a primeira prisão realizada com auxílio do equipamento no interior do Estado. 


O sistema identificou 95% de semelhança entre o homem e a foto cadastrada no Banco de Dados do Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR). Segundo a corporação, Diego era procurado por crimes de furto, roubo, adulteração de veículo e resistência e tinha um mandado de prisão em aberto.


Durante a abordagem, ele tentou esconder a verdadeira identidade e se apresentou aos policiais como Yan Martins Gimenez, nome que não possuía mandado de prisão em aberto. Após ser questionado novamente, porém, admitiu ter fornecido um nome falso e revelou sua verdadeira identidade.


Segundo a Polícia Civil, Diego cumpria pena em regime aberto. Porém, após decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares, foi determinada a regressão para o regime semiaberto.


Diego foi conduzido à Delegacia de Colatina, onde assinou um Termo Circunstanciado por falsa identidade. Na unidade, também foi cumprido o mandado de prisão. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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