PM reforça policiamento na divisa com o RJ contra organizações criminosas

A Polícia Militar reforçou o policiamento em sete municípios do Espírito Santo que fazem divisa com o Rio de Janeiro. A ação começou na terça-feira (1º) e segue até 15 de setembro, com aumento do patrulhamento e bloqueios em pontos estratégicos, principalmente nas principais vias utilizadas para o deslocamento entre os dois Estados.





O reforço faz parte da Operação Protetor de Divisas, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a PM, o objetivo é ampliar a presença policial na região e combater a atuação de organizações criminosas. Além do policiamento ostensivo, estão previstos patrulhamento tático, fiscalizações e bloqueios policiais.





A operação ocorre em Presidente Kennedy, Dores do Rio Preto, Bom Jesus do Norte, Apiacá, São José do Calçado, Guaçuí e Mimoso do Sul. As ações contam com policiais do 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional (3º CPOR) e equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Até o momento, não foi divulgado um balanço da operação.