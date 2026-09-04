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Operação Protetor de Divisas

PM reforça policiamento na divisa com o RJ contra organizações criminosas

Operação ocorre em sete municípios capixabas e segue até 15 de setembro, com patrulhamento, fiscalizações e bloqueios policiais

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 20:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2026 às 20:32
Polícia Militar reforça patrulhamento nos municípios que fazem limite com o Rio de Janeiro
Polícia Militar reforça patrulhamento nos municípios que fazem limite com o Rio de Janeiro Divulgação | PM

A Polícia Militar reforçou o policiamento em sete municípios do Espírito Santo que fazem divisa com o Rio de Janeiro. A ação começou na terça-feira (1º) e segue até 15 de setembro, com aumento do patrulhamento e bloqueios em pontos estratégicos, principalmente nas principais vias utilizadas para o deslocamento entre os dois Estados.


O reforço faz parte da Operação Protetor de Divisas, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a PM, o objetivo é ampliar a presença policial na região e combater a atuação de organizações criminosas. Além do policiamento ostensivo, estão previstos patrulhamento tático, fiscalizações e bloqueios policiais.


A operação ocorre em Presidente Kennedy, Dores do Rio Preto, Bom Jesus do Norte, Apiacá, São José do Calçado, Guaçuí e Mimoso do Sul. As ações contam com policiais do 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional (3º CPOR) e equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Até o momento, não foi divulgado um balanço da operação.

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