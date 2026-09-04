Vila Velha é alvo de operação da PF contra esquema de compra de armas para CACs

As investigações começaram após a Polícia Federal identificar inconsistências em processos analisados pela corporação. Segundo as apurações, um colaborador terceirizado vinculado às atividades de análise documental teria aprovado requerimentos sem a documentação obrigatória e também pedidos instruídos com documentos falsos ou incompatíveis com as exigências legais.





A PF identificou ainda indícios de repetição de documentos apresentados por diferentes requerentes, falsificação de documentos e ausência de itens indispensáveis para a instrução dos pedidos. Também foram encontradas irregularidades em certificados técnicos e em outros requisitos exigidos para a aquisição de armas.





As investigações apontaram ainda possíveis vínculos entre alguns dos requerimentos analisados e armas de fogo que foram posteriormente apreendidas em uma ação policial.





Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informações da Administração Pública, corrupção passiva, falsidade ideológica, uso de documento falso e comércio ilegal de armas de fogo.