AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Entenda

Vila Velha é alvo de operação da PF contra esquema de compra de armas para CACs

Ação cumpre 20 mandados de prisão e 26 de busca em cidades do Espírito Santo e do Rio de Janeiro; segundo a PF, 10 pessoas foram presas

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 10:49

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 set 2026 às 10:49
Material apreendido durante a Operação Polaridade, deflagrada no Rio de Janeiro e no Espírito Santo
Material apreendido durante a Operação Polaridade, deflagrada no Rio de Janeiro e no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Vila Velha, no Espírito Santo, está entre as cidades-alvo da Operação Polaridade, deflagrada pela Polícia Federal do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (4) para investigar um grupo suspeito de fraudar procedimentos administrativos relacionados à aquisição e ao registro de armas de fogo para Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs), no sistema Sinarm-CAC. Segundo a PF, 10 pessoas foram presas.


Ao todo, a operação cumpre 20 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão em Vila Velha e em outras nove cidades do estado do Rio de Janeiro: Niterói, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Macaé, Volta Redonda, São João de Meriti, Maricá, Magé e Pinheiral.

Material apreendido durante a Operação Polaridade, deflagrada no Rio de Janeiro e no Espírito Santo
Ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (4)  Crédito: Divulgação | Polícia Federal

As investigações começaram após a Polícia Federal identificar inconsistências em processos analisados pela corporação. Segundo as apurações, um colaborador terceirizado vinculado às atividades de análise documental teria aprovado requerimentos sem a documentação obrigatória e também pedidos instruídos com documentos falsos ou incompatíveis com as exigências legais.


A PF identificou ainda indícios de repetição de documentos apresentados por diferentes requerentes, falsificação de documentos e ausência de itens indispensáveis para a instrução dos pedidos. Também foram encontradas irregularidades em certificados técnicos e em outros requisitos exigidos para a aquisição de armas.


As investigações apontaram ainda possíveis vínculos entre alguns dos requerimentos analisados e armas de fogo que foram posteriormente apreendidas em uma ação policial.


Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informações da Administração Pública, corrupção passiva, falsidade ideológica, uso de documento falso e comércio ilegal de armas de fogo.

Veja Também 

Homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (4), na Serra

Operador de máquinas é morto a tiros ao chegar para trabalhar na Serra

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Espírito Santo Rio de Janeiro Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Velocidade na Terra
Serra ganha nova pista de Velocidade na Terra e vai receber evento em 2026
Imagem de destaque
Do rock ao K-pop: 6 makes para entrar no clima do Rock in Rio 2026
Viaturas da Polícia Civil, PC
Dois são mortos e dois esfaqueados em quinta-feira violenta na Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados