Operador de máquinas é morto a tiros ao chegar para trabalhar na Serra

Um operador de máquinas, identificado como Leandro Domingos da Costa, de 32 anos, foi morto a tiros quando chegava para trabalhar em uma empresa de terraplenagem no bairro São Geraldo, na Serra, na manhã desta sexta-feira (4). O crime aconteceu por volta das 6h20.





Conforme apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, Leandro desceu do ônibus em uma rua transversal à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e seguia a pé em direção à empresa quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos atiraram contra o trabalhador.





Leandro ainda correu para o pátio da empresa, mas foi atingido pelos disparos e morreu. Segundo a TV Gazeta, ele trabalhava no local desde maio deste ano. Um dos tiros atingiu o vidro de um carro que estava estacionado na avenida, mas ninguém se feriu. Os criminosos fugiram e não foram identificados.





Até a última atualização desta reportagem, a ocorrência estava em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).