Saúde da mulher: 6 em cada 10 brasileiras não fazem exames ginecológicos preventivos

Os exames ginecológicos preventivos são voltadas para o diagnóstico precoce, rastreamento e prevenção de doenças no sistema reprodutor feminino. Muito além de identificar problemas já existentes, a rotina preventiva serve para detectar alterações assintomáticas — como lesões pré-cancerígenas ou infecções em estágio inicial — quando as chances de cura e os tratamentos são consideravelmente mais eficazes e menos invasivos.





A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde é que a mulher realize a consulta de check-up ginecológico pelo menos uma vez ao ano, ajustando a frequência e o conjunto de exames de acordo com a faixa etária, histórico familiar e queixas da paciente. Apesar dessa orientação, uma pesquisa divulgada na última semana de agosto, em São Paulo, revela que 6 em cada 10 brasileiras não realizam exames ginecológicos preventivos.





A pesquisa conduzida pelo Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA) em parceria com o Instituto Locomotiva em 2026 revelou que, apesar do aumento no acesso à informação, 61% das brasileiras não realizaram o exame Papanicolau no último ano, e 34% não se consideram parte do grupo de risco para o câncer de colo do útero. No mês do Setembro em Flor, mês de conscientização sobre os cânceres ginecológicos, os novos dados acendem um alerta sobre a saúde da mulher no Brasil.





A segunda onda da pesquisa "Percepção das Brasileiras sobre Tumores Ginecológicos e Práticas de Prevenção" ouviu 800 mulheres, de 18 a 45 anos, das classes A, B, C e D de todas as regiões do Brasil. O objetivo foi mapear a evolução do nível de conhecimento sobre o câncer de colo do útero e a adesão às práticas preventivas, com foco na vacinação e métodos de rastreio.





A pesquisa mostrou que as barreiras para a prevenção vão desde o desconhecimento sobre os exames até percepções equivocadas sobre imunização. Por exemplo, 26% das mulheres de 18 a 45 anos desconhecem a utilidade do Papanicolau. Quando o assunto é a vacinação, 4 em cada 10 mulheres (39%) não tomaram ou não se lembram de ter se imunizado contra o HPV. Entre as que não se vacinaram contra esse vírus, o principal motivo apontado é a falsa impressão de que a vacinação não é indicada para a sua idade, reforçando a necessidade de desmistificar o tema na fase adulta.





"A pesquisa é ideal para mapear o nível de conhecimento das mulheres sobre o câncer de colo do útero, a percepção sobre o próprio corpo, além da adesão aos exames preventivos e à vacinação. Um dado importante mostra que não existe um entendimento claro sobre a função do Papanicolau: uma em cada quatro mulheres desconhece a utilidade do exame", diz Carolina Tonussi, Gerente de Pesquisa do Instituto Locomotiva. O teste é realizado para detectar alterações nas células do colo do útero e o principal objetivo é identificar lesões pré-cancerosas no colo do útero antes que virem um câncer ou antes que apareçam sintomas.





O dado contrasta com o nível de conhecimento declarado pelas mulheres sobre a prevenção: 44% delas afirmam conhecer muito bem a vacinação contra o HPV, um salto em relação aos 38% registrados na pesquisa do ano anterior.





"A pesquisa mostrou que o acesso à informação melhorou, mas ainda há uma distância entre reconhecer a importância da prevenção e a realização efetiva da prevenção por meio da vacinação contra o HPV e da realização dos exames. Precisamos que as mulheres entendam a importância dessa relação de alguns tipos de câncer com o HPV e como o check-up anual, com exames como o Papanicolau e o teste do DNA do HPV, são mecanismos fundamentais na proteção contra o câncer de colo do útero", explica a oncoginecologista Andréa Gadelha, presidente do Grupo Eva.





O comportamento das brasileiras em relação à ida ao consultório e à imunização também foi analisado. Os dados mostram um número baixo de mulheres que realizaram exames ginecológicos de rotina, como o Papanicolau (39%) e o teste de DNA-HPV (22%), no último ano. Em 2025, este número era ainda mais preocupante, com 37% das entrevistadas declarando ter feito o Papanicolau, e apenas 13% o teste de DNA-HPV.





Márcia Datz Abadi, diretora médica da MSD Brasil, reforça a importância da prevenção: “um futuro sem o câncer de colo do útero é possível por meio da vacinação contra o HPV, da realização de exames de rotina e do tratamento das lesões pré-cancerosas. Eliminar o câncer de colo do útero é algo que está ao nosso alcance”.