Crise entre Moraes e Mendonça: a reação de Lula, Flávio e do mundo político

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rompeu o silêncio sobre o caso e falou publicamente pela primeira vez após a revelação das mensagens. Em vídeo gravado no Palácio do Planalto e divulgado na quinta-feira (3/9), Lula afirmou que "diante da gravidade do momento, o povo brasileiro espera que o presidente da Suprema Corte e a Procuradoria-Geral da República liderem com um processo que garanta a integridade e a confiança nas investigações". O vídeo foi publicado nas redes sociais do presidente.