'Quase perdi a língua por um câncer e agora alerto outros homens sobre o risco do HPV'

Pai de dois filhos revela como um tumor em sua língua foi causado pelo papilomavírus humano (HPV).

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:12

Anthony Perriam não apresentava nenhum sintoma além de um caroço sob a mandíbula Crédito: Anthony Perriam

Este artigo contém imagens que podem considerar perturbadoras para alguns leitores.

Um pai de dois filhos esteve prestes a perder a língua depois que um pequeno caroço sob sua mandíbula revelou ser um câncer.

Anthony Perriam procurou seu clínico geral após notar o caroço pela primeira vez e, poucas semanas depois, foi diagnosticado com um câncer de cabeça e pescoço relacionado ao vírus do papiloma humano (HPV).

O HPV é um grupo comum de vírus que afetam a pele e não causam problemas na maioria das pessoas, mas certos tipos podem causar câncer ou verrugas genitais.

"Eu só tinha ouvido falar do HPV em relação ao câncer de colo do útero. Não tinha ideia de que poderia causar cânceres como este, especialmente em homens", conta Anthony, que vive em Cardiff, no País de Gales.

"Me considero sortudo por ainda conseguir comer e falar, mas se tivesse deixado passar mais tempo, poderia ter perdido a língua ou até mesmo morrido", acrescenta.

A maioria das pessoas que se infectam com o HPV elimina o vírus do organismo, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde de Gales (NHS Wales).

No entanto, ele pode causar verrugas genitais ou até câncer, com maior frequência de cabeça e pescoço em homens, e de colo do útero em mulheres.

Em muitos países, recomenda-se a vacina contra o HPV para crianças de 12 e 13 anos e para pessoas com maior risco de contrair o vírus.

No Brasil, o SUS (Sistema Único de Saúde) oferece a vacina gratuitamente a quem tem enre 9 e 14 anos.

"Se você notar um caroço, mesmo que não doa, vá fazer um exame", diz Anthony.

"Não se fala o suficiente sobre este tipo de câncer, especialmente entre os homens. A detecção precoce realmente salva vidas."

Um tumor foi descoberto na base da língua de Anthony Crédito: Anthony Perriam

Apesar de não apresentar nenhum sintoma, uma tomografia computadorizada, uma biópsia e uma ressonância magnética confirmaram a doença em março de 2023.

"Naquela época, eu tinha um filho de 3 anos e outro de 6. Meu primeiro pensamento não foi em mim, mas neles. Estava completamente apavorado por eles", diz.

Anthony, que tem 41 anos, teve 44 gânglios linfáticos removidos do pescoço, e o tumor primário na base da língua foi localizado por meio de cirurgia assistida por robô.

"Me disseram que detectaram bem a tempo", afirma. "Um dos gânglios linfáticos estava prestes a romper. Se tivesse avançado um pouco mais, poderia ter se espalhado."

Anthony se submeteu a uma tomografia computadorizada e a uma ressonância magnética antes que seu câncer fosse confirmado Crédito: Anthony Perriam

A radioterapia e a quimioterapia foram duras, e Anthony perdeu 22 kg. "Perdi toda a saliva", disse ele. "Até beber era difícil, pois tudo se transformava em pó na minha boca."

"Estava tão fraco que acabei precisando de uma cadeira de rodas. Ser levado pelo corredor até a sala de radioterapia estava começando a afetar minha saúde mental", continua.

"Mas minha família me deu motivação para superar isso. Eu queria viver para comemorar meu aniversário de 40 anos."

O que é o HPV?

O HPV é um vírus com 100 tipos diferentes que afeta a pele.

Pode ser contraído por contato pele a pele na zona genital, relações sexuais vaginais, anais ou orais, e pelo compartilhamento de brinquedos sexuais.

A vacina tem maior eficácia quando administrada em crianças de 12 e 13 anos.

O Hospital Universitário de Gales afirma que a vacina reduziu as taxas de câncer de colo do útero em quase 90% em mulheres na faixa dos vinte anos desde sua introdução em 2008.

Durante a operação, os cirurgiões removeram 44 gânglios linfáticos de seu pescoço Crédito: Anthony Perriam

Sandeep Berry, otorrinolaringologista e cirurgião de cabeça e pescoço do Serviço de Saúde de Cardiff e Vale, incentiva os pais a incentivarem seus filhos a se vacinarem.

"A vacina contra o HPV tem sido usada em todo o mundo há anos; é segura e eficaz", explicou.

"Ela ajuda meninos e meninas a se manterem saudáveis, previne o câncer relacionado ao HPV e fortalece a saúde pública em geral", afirma.

"A vacina é administrada quando o sistema imunológico responde com maior intensidade, antes do início da atividade sexual."

