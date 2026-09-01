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Polícia

Operação mira traficante suspeito de ligação com assassinatos no Norte do ES

Ação da Polícia Civil cumpre 10 mandados de busca e apreensão e um de prisão na zona rural de São Mateus

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 07:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2026 às 07:59
Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um de prisão
Droga, celulares, dinheiro e arma apreendidos na Operação Malorum Victores Divulgação | PCES

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (1º), a Operação Malorum Victores com o objetivo de desarticular um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas na região conhecida como km 35, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O principal alvo da ação é um homem apontado como traficante e suspeito de envolvimento direto em assassinatos ocorridos no município e em Jaguaré. Ele não foi localizado e segue foragido. 


A operação cumpre 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. Um jovem de 24 anos foi conduzido à Delegacia de São Mateus. Com ele, a polícia apreendeu drogas, R$ 11 mil em dinheiro, celulares e um notebook. As equipes procuram provas que possam comprovar a atuação do grupo, além de objetos relacionados aos crimes e possíveis pontos usados para a comercialização de entorpecentes.

Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um de prisão
Operação Malorum Victores contou com 54 agentes de segurança pública e 14 viauras Divulgação | PCES

A ação é coordenada pela Delegacia Regional de São Mateus, pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e pela Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré.


Ao todo, 14 viaturas participaram da operação, além de 25 policiais civis, 24 militares e cinco policiais penais, em uma força-tarefa que reúne equipes da 18ª e da 16ª Delegacias Regionais, do 13º Batalhão da Polícia Militar, da 22ª Companhia Independente e da Polícia Penal.


Além de combater o tráfico de drogas, a polícia pretende avançar nas investigações sobre os homicídios atribuídos ao principal alvo da operação. A Polícia Civil, no entanto, não detalhou quais são os assassinatos ocorridos em São Mateus e Jaguaré nos quais o homem estaria envolvido. 


A reportagem de A Gazeta procurou a corporação para saber se o jovem detido permaneceu preso após ser conduzido à delegacia, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria. 

Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um de prisão
Ação mira desarticular um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas na região conhecida como km 35 Divulgação | PCES
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