Operação mira traficante suspeito de ligação com assassinatos no Norte do ES

A ação é coordenada pela Delegacia Regional de São Mateus, pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e pela Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré.





Ao todo, 14 viaturas participaram da operação, além de 25 policiais civis, 24 militares e cinco policiais penais, em uma força-tarefa que reúne equipes da 18ª e da 16ª Delegacias Regionais, do 13º Batalhão da Polícia Militar, da 22ª Companhia Independente e da Polícia Penal.





Além de combater o tráfico de drogas, a polícia pretende avançar nas investigações sobre os homicídios atribuídos ao principal alvo da operação. A Polícia Civil, no entanto, não detalhou quais são os assassinatos ocorridos em São Mateus e Jaguaré nos quais o homem estaria envolvido.





A reportagem de A Gazeta procurou a corporação para saber se o jovem detido permaneceu preso após ser conduzido à delegacia, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.