Corrida do Rio Branco: entrega de kits será nos dias 11 e 12 de setembro

A entrega dos kits da Corrida do Rio Branco vai acontecer nos dias 11 e 12 de setembro, marcando a contagem regressiva para a primeira edição da prova realizada pelo clube capa-preta. A retirada será realizada no Supermercado BH do bairro Monte Belo, em Vitória, das 10h às 19h na sexta-feira (11) e das 9h às 14h no sábado (12).





A corrida vai acontecer no dia 13 de setembro, na orla da Praia de Camburi, na capital, e contará com a participação de 1.800 corredores. Todas as vagas foram preenchidas com um mês de antecedência.





A prova terá percursos de 5 km e 10 km, além de uma caminhada de 3 km. Todos os participantes inscritos vão ganhar o kit completo, que também dará direito à retirada de mais itens depois da prova, no local do evento.





Além da corrida, o evento contará com show de samba e pagode do SambAdm, que sobe ao palco logo após o fim da prova. O espaço do evento também contará com praça de alimentação, loja oficial do clube com descontos exclusivos, degustação de café e sorteio de mais de 150 produtos, entre eles camisa oficial do Rio Branco, bonés, óculos de corrida, kit de suplementação e bola oficial.



