Direito da Ufes fica em 1º lugar entre universidades federais no Exame da OAB

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) conquistou o primeiro lugar entre as universidades federais e o quarto lugar no ranking nacional do 46º Exame Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O levantamento considera instituições com pelo menos 20 candidatos presentes na prova.





A universidade alcançou índice de 69,44% de aprovação. Dos 36 participantes, 25 foram aprovados no exame.





O coordenador do curso de Direito da Ufes, Clécio Lemos, destacou que a graduação atualmente registra o maior índice de aprovação no Espírito Santo.





“Se considerarmos os maiores índices de aprovação em instituições de grande porte, que são as que têm mais de 30 candidatos, somos o 2º lugar do país”, informa.





Atualmente, o curso de Direito da Ufes conta com 42 docentes, sendo 38 efetivos. Além da graduação, o Departamento de Direito oferece mestrado em Direito Processual Civil e doutorado em Direito Processual.