O Centro de Vitória é o coração da cidade. Bate forte, ri, se alegra, chora e soluça desde que a cidade nasceu. Isso foi muito antes de Vitória se transformar em uma cidade. No começo, era apenas um quadrado modesto de edificações, plantado no alto de ladeiras pelos primeiros viajantes, vindos de outras paragens além-mar.





Foi construído em um espaço frente ao maciço central pelos novos ocupantes das terras capixabas, que se apropriaram dali, expulsando e aprisionando os indígenas. Depois se fizeram aterros, cobrindo a parte baixa e plana da ilha que se apresentava sobre um entranhado de mangues, poças e lodaçais.





No baixo, foram plantados sobradinhos e casas. E, hoje, ali se erguem altos e pesados edifícios que nem dá para imaginar por quais artes de engenharia o solo aterrado não afunda com eles. Sobre o aterro, também foram sendo feitas antigas construções: o Teatro Carlos Gomes, o Glória, o Museu, a Fafi, a Praça Oito e outras. Sem falar na famosa Praça Costa Pereira, que fica sobre um brejo, na embocadura das atuais ruas Sete, Graciano Neves e Treze de Maio.