Eduardo Calhau lança livro sobre história de superação em Vitória

Animação

Um ano após ser resgatado com vida depois de quase quatro dias à deriva, Maikel Santos transforma a experiência em animação. “Uma Aventura no Mar Sem Fim” estreia sábado (26), no Cinemark do Shopping Vitória, em sessão exclusiva para convidados.







Primavera nos óculos

Quem conhece as tendências de óculos para a primavera é Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris e responsável pela curadoria de moda do grupo, que vive entre showrooms internacionais garimpando o que o mundo da moda vai vestir nos próximos meses. De acordo com a Ana, a estação chega com o óculos esportivo como protagonista, os modelos runner e máscara, com estética futurista, que ultrapassaram o universo fitness e viraram acessório indispensável do look cotidiano. Os designs unissex ganham força, assim como as lentes âmbar e shapes vintages que não saem de cena.



Música para todos

A cantora Laila Orlande reforça o time de talentos que estarão presentes na programação do Música para Todos. Com um repertório versátil e marcado pela diversidade de estilos, Laila transita pela MPB, reggae, axé e sertanejo, levando ao projeto uma seleção musical capaz de dialogar com diferentes públicos. A artista se apresenta durante a programação da segunda edição do projeto, que acontece até sábado (26).