Eduardo Calhau lança livro sobre história de superação em Vitória

O engenheiro civil e triatleta Eduardo Calhau lançou o livro: "Você é um Atleta – Histórias Reais de Superação e Vitórias", onde conta a jornada que o levou do diagnóstico de um câncer agressivo, aos 38, aos pódios de campeonatos nacionais e mundiais de triathlon, na categoria master -, no Tero Brasa e Vinho, na Praia do Canto, em Vitória.
O evento contou com buffet do local e música by Victor Ribeiro, e foi prestigiado por diversos empresários, amigos do esporte, família que acompanham a história de vida do marido, pai e avô. Confira nas fotos de Cloves Louzada.
Concurso The Youth’26
Talentos capixabas na final
A nova geração de talentos da ANDY MANAGEMENT ganha destaque nacional. Três modelos descobertos por Andy Bonella estão entre os finalistas do concurso The Youth’26. Do Espírito Santo, seguem para a final Natalia Stein, 16 anos, de Perobas, zona rural de Domingos Martins, e Gabriel Graviola, 25 anos, de Cariacica. O trio se completa com o catarinense Uriel Gois, 16 anos, de Barra Velha, descoberto por Bonella através do Instagram. Andy embarca nesta quinta-feira (24) para São Paulo acompanhando pessoalmente os três talentos. A final nacional acontece no dia 26 de setembro.
Colibri 2026
Oscar da propaganda capixaba
O Festival Colibri 2026 chega à reta final reunindo o mercado da comunicação capixaba em dois dias de programação, em Vitória. Nos dias 23 e 24 de setembro, o Brizz e o Na Vista serão palcos de palestras, premiações e encontros entre profissionais, estudantes e nomes de publicidade e propaganda. Em sua 39ª edição, o festival celebra a criatividade produzida no Espírito Santo. A programação também promete bons momentos de confraternização e networking.
Animação
Um ano após ser resgatado com vida depois de quase quatro dias à deriva, Maikel Santos transforma a experiência em animação. “Uma Aventura no Mar Sem Fim” estreia sábado (26), no Cinemark do Shopping Vitória, em sessão exclusiva para convidados.
Primavera nos óculos
Quem conhece as tendências de óculos para a primavera é Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris e responsável pela curadoria de moda do grupo, que vive entre showrooms internacionais garimpando o que o mundo da moda vai vestir nos próximos meses. De acordo com a Ana, a estação chega com o óculos esportivo como protagonista, os modelos runner e máscara, com estética futurista, que ultrapassaram o universo fitness e viraram acessório indispensável do look cotidiano. Os designs unissex ganham força, assim como as lentes âmbar e shapes vintages que não saem de cena.
Música para todos
A cantora Laila Orlande reforça o time de talentos que estarão presentes na programação do Música para Todos. Com um repertório versátil e marcado pela diversidade de estilos, Laila transita pela MPB, reggae, axé e sertanejo, levando ao projeto uma seleção musical capaz de dialogar com diferentes públicos. A artista se apresenta durante a programação da segunda edição do projeto, que acontece até sábado (26).
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