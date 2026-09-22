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Renata Rasseli

Eduardo Calhau lança livro sobre história de superação em Vitória

O engenheiro civil e triatleta Eduardo Calhau autografou o livro "Você é um Atleta – Histórias Reais de Superação e Vitórias", onde conta a jornada que o levou do diagnóstico de um câncer agressivo aos pódios

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

22 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Therezinha e Eduardo Calhau
Therezinha e Eduardo Calhau: na noite de autógrafo de Você é um Atleta, em Vitória Cloves Louzada

O engenheiro civil e triatleta Eduardo Calhau lançou o livro: "Você é um Atleta – Histórias Reais de Superação e Vitórias", onde conta a jornada que o levou do diagnóstico de um câncer agressivo, aos 38, aos pódios de campeonatos nacionais e mundiais de triathlon, na categoria master -, no Tero Brasa e Vinho, na Praia do Canto, em Vitória.


O evento contou com buffet do local e música by Victor Ribeiro, e  foi prestigiado por diversos empresários, amigos do esporte, família que acompanham a história de vida do marido, pai e avô. Confira nas fotos de Cloves Louzada. 

Homenagem
Café Lindenberg entre o presidente da Acaps, João Falqueto, e o superintendente Hélio Schneider
Café Lindenberg entre o presidente da Acaps, João Falqueto, e o superintendente Hélio Schneider: homenagem aos 50 anos da TV Gazeta na Acaps Trade Show. Divulgação

Concurso The Youth’26

Talentos capixabas na final

A nova geração de talentos da ANDY MANAGEMENT ganha destaque nacional. Três modelos descobertos por Andy Bonella estão entre os finalistas do concurso The Youth’26. Do Espírito Santo, seguem para a final Natalia Stein, 16 anos, de Perobas, zona rural de Domingos Martins, e Gabriel Graviola, 25 anos, de Cariacica. O trio se completa com o catarinense Uriel Gois, 16 anos, de Barra Velha, descoberto por Bonella através do Instagram. Andy embarca nesta quinta-feira (24) para São Paulo acompanhando pessoalmente os três talentos. A final nacional acontece no dia 26 de setembro

Churrascada
Renato Casagrande, Lourdes Steffen, Ildo Steffen e Ricardo Ferraço
Os anfitriões Lourdes e Ildo Steffen receberam Renato Casagrande e Ricardo Ferraço, no último domingo (20), durante a tradicional Churrascada Gaúcha do Steffen Centro de Eventos. Divulgação

Colibri 2026

Oscar da propaganda capixaba

O Festival Colibri 2026 chega à reta final reunindo o mercado da comunicação capixaba em dois dias de programação, em Vitória. Nos dias 23 e 24 de setembro, o Brizz e o Na Vista serão palcos de palestras, premiações e encontros entre profissionais, estudantes e nomes de publicidade e propaganda. Em sua 39ª edição, o festival celebra a criatividade produzida no Espírito Santo. A programação também promete bons momentos de confraternização e networking. 

Teatro
Marcus Magalhães, diretor de Relações Institucionais da Fecomércio-ES, e Andrea Magalhães e Eduardo Moscovis
Marcus Magalhães, diretor de Relações Institucionais da Fecomércio-ES, e Andrea Magalhães estiveram entre os nomes que prestigiaram a temporada capixaba do monólogo "O motociclista no globo da morte", estrelado por Eduardo Moscovis, no Sesc Glória, em Vitória. A iniciativa integra a atuação do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac como importante vetor da cena cultural no Espírito Santo Divulgação

Animação

Um ano após ser resgatado com vida depois de quase quatro dias à deriva, Maikel Santos transforma a experiência em animação. “Uma Aventura no Mar Sem Fim” estreia sábado (26), no Cinemark do Shopping Vitória, em sessão exclusiva para convidados. 


Primavera nos óculos

Quem conhece as tendências de óculos para a primavera é Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris e responsável pela curadoria de moda do grupo, que vive entre showrooms internacionais garimpando o que o mundo da moda vai vestir nos próximos meses. De acordo com a Ana, a estação chega com o óculos esportivo como protagonista, os  modelos runner e máscara, com estética futurista, que ultrapassaram o universo fitness e viraram acessório indispensável do look cotidiano. Os designs unissex ganham força, assim como as lentes âmbar e shapes vintages que não saem de cena.

Música para todos
A cantora Laila Orlande reforça o time de talentos que estarão presentes na programação do Música para Todos. Com um repertório versátil e marcado pela diversidade de estilos, Laila transita pela MPB, reggae, axé e sertanejo, levando ao projeto uma seleção musical capaz de dialogar com diferentes públicos. A artista se apresenta durante a programação da segunda edição do projeto, que acontece até sábado (26).

Circuito Vital
Gabriela Laranja, Bruno Andrade, Giulia Moussallem, Lilian Moussallem, Klarinda Rosa e Pablo Pacheco
Gabriela Laranja, Bruninho Andrade, Giulia Moussallem, Lilian Moussallem, Klarinda Rosa e Pablo Pacheco: no Circuito Vital, que agitou o Na Vista, no útlimo final de semana.  Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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