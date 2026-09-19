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Renata Rasseli

Veja como foi o almoço de abertura do 19º Festival Manguinhos Gourmet

O evento vai movimentar o balneário em dois finais de semana, de 18 a 20 e de 24 a 27 de setembro, reunindo restaurantes, docerias, espaços de arte, artesãos, pousadas e outros empreendimentos locais
Renata Rasseli

Renata Rasseli

Publicado em 19 de Setembro de 2026 às 04:00

Elba Sanidei, o prefeito da Serra Weverson Meireles e a vice-prefeita da Serra Gracimeri Gaviorno
Elba Sanidei, o prefeito da Serra Weverson Meireles e a vice-prefeita da Serra Gracimeri Gaviorno Mônica Zorzanelli

Foi super prestigiado o almoço de abertura da 19º Festival Manguinhos Gourmet, realizado no Restaurante Espaço Maresia’s.  O evento reuniu convidados, imprensa e autoridades, como o governador Ricardo Ferraço, o ex-governador Renato Casagrande o prefeito da Serra, Weverson Meireles, e a vice-prefeita Gracimeri Gaviorno.


Durante o evento foram apresentados os pratos dos restaurantes e docerias participantes do festival, artesanato e música. O chef David Maresia’s  preparou mariscos na brasa de chão e uma paella de frutos do mar para o público presente.


A 19ª edição do Manguinhos Gourmet vai movimentar o balneário em dois finais de semana, de 18 a 20 e de 24 a 27 de setembro, reunindo restaurantes, docerias, espaços de arte, artesãos, pousadas e outros empreendimentos locais. A realização é da Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM) e do Instituto Panela de Barro.

Confira quem prestigiou o almoço de abertura na galeria de Mônica Zorzanelli. 

Lançamento
Andresa Borges , Verônica Lopes e Kamilla Carvalho
Andresa Borges , Verônica Lopes e Kamilla Carvalho: no lançamento da coleção de aromas Èbanum, na loja social do Instituto Oportunidade Brasil (IOB), da empreendedora social Verônica Lopes, no Shopping Vila Velha.  Mônica Zorzanelli

Vem aí!

Painel sobre o futuro do agro capixaba

O cenário internacional, cada vez mais marcado por competição e fragmentação, já produz efeitos que chegam às cadeias produtivas e aos mercados. É nesse contexto que a Feira Internacional do Café Conilon – FICC 2026 coloca a geopolítica no centro de um dos seus principais debates e recebe, no dia 8 de outubro, o cientista político José Luiz Niemeyer dos Santos Filho, um dos nomes de referência no país quando o assunto é relações internacionais e segurança. Comentarista de Relações Internacionais, professor e coordenador do curso de Relações Internacionais do Ibmec/RJ e especialista em Segurança Internacional e Defesa Nacional, Niemeyer encerra o primeiro dia da FICC, às 17h, com o painel “Geopolítica: Por que as tensões globais importam para o Agro e o ES”. A feira acontece de 8 a 10 de outubro, em São Mateus, com entrada gratuita. Mas o que uma guerra do outro lado do mundo, uma decisão tomada pelos Estados Unidos ou uma disputa comercial entre grandes potências têm a ver com o café produzido no Espírito Santo? É justamente essa conexão que Niemeyer pretende levar para o palco da FICC 2026, mostrando como as movimentações internacionais podem chegar ao campo por meio do comércio, dos investimentos, da tecnologia e da logística. O comentarista será um dos convidados do Diálogos.AG que encerra o primeiro dia do evento e será mediado pelo colunista de A Gazeta Abdo Filho.

Simpósio
Pollyana Paraguassu, presidente da Amaes, com a neuropsicóloga Camila Nasser Mancini
Pollyana Paraguassu, presidente da Amaes, com a neuropsicóloga Camila Nasser Mancini, no III Simpósio Amaes da Neurodiversidade.  Divulgação

Do ES para o mundo

Marca capixaba em Sampa

Uma marca que nasceu no Espírito Santo e vem ampliando sua presença no mercado nacional acaba de conquistar um novo endereço em São Paulo. A Cristal Essentials, criada pela farmacêutica e tricologista capixaba Cristal Bastos, passa a ter seus produtos comercializados no MataLab, espaço de curadoria instalado na Cidade Matarazzo, um dos complexos mais emblemáticos da capital paulista. A chegada ao MataLab representa mais um passo na expansão da marca, que surgiu a partir da experiência de Cristal Bastos com saúde capilar e hoje reúne produtos desenvolvidos sob uma proposta que associa ciência, natureza, tecnologia e cuidado.

Na Acaps
Cibele Regis, CEO e sócia da Bemgloria Cosméticos Amazônicos; a supermercadista Cristiane Falqueto; e Patrícia Machado
O primeiro dia da Acaps Trade Show, nesta terça-feira, 15, foi marcado pelo Evento Feminino, realizado com o objetivo de fortalecer o protagonismo das mulheres no varejo capixaba. Na foto, Cibele Regis, CEO e sócia da Bemgloria Cosméticos Amazônicos; a supermercadista Cristiane Falqueto; e Patrícia Machado, supermercadista e presidente do Agas Mulher – Comitê Feminino da Associação Gaúcha de Supermercados. Divulgação

Sustentabilidade
Sandra e Moisés Demoner já estão nos preparativos para mais uma edição do “Recicla”, que movimentará a Arte Assinada de 13 de outubro a 13 de novembro. A iniciativa transforma retalhos e tecidos de mostruários de decoração de alto padrão em peças exclusivas, como bolsas, jogos americanos, necessaires, acessórios e até criações de alta costura com retalhos de couro.


Solidariedade

Embaixadora do Instituto Tkare, Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos, participa no próximo dia 23 do segundo Leilão Beneficente da instituição, no Iate Clube. Para a presidente do Instituto, Celina Lievori, a iniciativa vai além da arrecadação e representa “um movimento coletivo pela dignidade e pelo futuro das crianças”. A renda será destinada a 230 famílias em situação de vulnerabilidade alimentar atendidas pelo Tkare. A programação inclui ainda um talk com Pedro Lourenço, CEO da rede Supermercados BH e presidente da SAF do Cruzeiro.


Joias
Celebrando seus 32 anos de fundação no próximo dia 21, a tradicional rede de joalherias Jaklayne Joias aposta em uma ambiciosa estratégia multicanal para coroar sua trajetória. Conhecida por sua forte presença regional, a marca expandiu sua atuação nos últimos meses com a inauguração de uma nova loja física na Praia do Canto, em Vitória, além de investir pesado no ambiente digital por meio de um e-commerce reformulado, aplicativo próprio e entradas estratégicas em gigantes do marketplace como Mercado Livre e TikTok Shop. Para a fundadora e CEO Etânia Lira, a comemoração simboliza a união essencial entre a excelência do atendimento presencial e a agilidade da tecnologia para se fazer presente onde o cliente estiver.


Em Iriri

A Lúcia Livraria, em Iriri, recebe neste sábado (19), às 15h, a escritora capixaba Camila Ungarato para o lançamento de A Mãe: como a maternidade mudou a minha vida, de novo. O evento, com mediação de Laura Pastro, promete uma conversa sobre as descobertas, contradições e transformações que acompanham a chegada da maternidade, a partir da experiência narrada por Camila em seu segundo livro, escrito em prosa poética

Melhores da Taça 2026

A sommelière Nádia Alcalde é responsável pela curadoria e pelo desenvolvimento de todo o programa de vinhos do Kairū
A sommelière Nádia Alcalde é responsável pela curadoria e pelo desenvolvimento de todo o programa de vinhos do Kairū Divulgação

Kairū recebe prêmio  por sua carta de vinhos 

O Kairū, restaurante de gastronomia brasileira contemporânea localizado na Prainha, em Vila Velha, recebeu o Prêmio de Excelência por sua carta de vinhos no Melhores da Taça 2026, promovido pela publicação nacional Prazeres da Mesa. O reconhecimento coloca a casa capixaba entre os restaurantes destacados pela publicação por seu trabalho com vinhos no país. A quarta edição do Melhores da Taça foi realizada no dia 14 de setembro, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, durante o Salão Abrasel. A premiação é dedicada ao universo das bebidas e, em 2026, reuniu 41 categorias e mais de 200 finalistas. Diferentemente das categorias decididas por votação popular, os Prêmios de Excelência são definidos diretamente pela redação da Prazeres da Mesa, a partir da avaliação das cartas e do trabalho desenvolvido pelas casas.   À frente desse trabalho está a sommelière Nádia Alcalde, responsável pela curadoria e pelo desenvolvimento de todo o programa de vinhos do Kairū. É dela o trabalho contínuo de pesquisa, seleção de produtores e rótulos, construção da carta e aproximação dos vinhos com a cozinha da casa.

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