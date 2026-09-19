Veja como foi o almoço de abertura do 19º Festival Manguinhos Gourmet

Sustentabilidade

Sandra e Moisés Demoner já estão nos preparativos para mais uma edição do “Recicla”, que movimentará a Arte Assinada de 13 de outubro a 13 de novembro. A iniciativa transforma retalhos e tecidos de mostruários de decoração de alto padrão em peças exclusivas, como bolsas, jogos americanos, necessaires, acessórios e até criações de alta costura com retalhos de couro.





Solidariedade

Embaixadora do Instituto Tkare, Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos, participa no próximo dia 23 do segundo Leilão Beneficente da instituição, no Iate Clube. Para a presidente do Instituto, Celina Lievori, a iniciativa vai além da arrecadação e representa “um movimento coletivo pela dignidade e pelo futuro das crianças”. A renda será destinada a 230 famílias em situação de vulnerabilidade alimentar atendidas pelo Tkare. A programação inclui ainda um talk com Pedro Lourenço, CEO da rede Supermercados BH e presidente da SAF do Cruzeiro.



Joias

Celebrando seus 32 anos de fundação no próximo dia 21, a tradicional rede de joalherias Jaklayne Joias aposta em uma ambiciosa estratégia multicanal para coroar sua trajetória. Conhecida por sua forte presença regional, a marca expandiu sua atuação nos últimos meses com a inauguração de uma nova loja física na Praia do Canto, em Vitória, além de investir pesado no ambiente digital por meio de um e-commerce reformulado, aplicativo próprio e entradas estratégicas em gigantes do marketplace como Mercado Livre e TikTok Shop. Para a fundadora e CEO Etânia Lira, a comemoração simboliza a união essencial entre a excelência do atendimento presencial e a agilidade da tecnologia para se fazer presente onde o cliente estiver.





Em Iriri

A Lúcia Livraria, em Iriri, recebe neste sábado (19), às 15h, a escritora capixaba Camila Ungarato para o lançamento de A Mãe: como a maternidade mudou a minha vida, de novo. O evento, com mediação de Laura Pastro, promete uma conversa sobre as descobertas, contradições e transformações que acompanham a chegada da maternidade, a partir da experiência narrada por Camila em seu segundo livro, escrito em prosa poética