Quando pastores evangélicos, fé e cultura se unem no ES

Em meio à velocidade do cotidiano, às telas, à urgência das informações e à sensação permanente de estar sempre a caminho de alguma coisa, três amigos propõem uma pausa.





Nasce o AGORA, iniciativa criada pelos teólogos e pastores Kenner Terra e Eric Rodrigues, que também é artista, e pelo músico e poeta Marcos Almeida para promover encontros em torno de temas que ajudam a compreender e habitar o nosso tempo: cultura, literatura, espiritualidade, arte, música, brasilidade e vida cotidiana.





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O primeiro encontro será realizado no dia 24 de outubro, às 10h, na Catraia Livros e Leitura, no Centro de Vitória, que se transforma em cenário para uma tarde de escuta, reflexão e convivência. A proposta é criar uma experiência que aproxime ideias e pessoas, reunindo livros, café, música, poesia e arte em um convite para desacelerar e estar verdadeiramente presente.





A pergunta que conduz essa primeira edição é também o ponto de partida do projeto: como pensar o presente, habitar o instante e imaginar o futuro? A programação foi pensada para que o encontro comece antes mesmo das primeiras falas.



