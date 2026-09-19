Quando pastores evangélicos, fé e cultura se unem no ES

Em meio à velocidade do cotidiano, às telas, à urgência das informações e à sensação permanente de estar sempre a caminho de alguma coisa, três amigos propõem uma pausa.
Nasce o AGORA, iniciativa criada pelos teólogos e pastores Kenner Terra e Eric Rodrigues, que também é artista, e pelo músico e poeta Marcos Almeida para promover encontros em torno de temas que ajudam a compreender e habitar o nosso tempo: cultura, literatura, espiritualidade, arte, música, brasilidade e vida cotidiana.
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O primeiro encontro será realizado no dia 24 de outubro, às 10h, na Catraia Livros e Leitura, no Centro de Vitória, que se transforma em cenário para uma tarde de escuta, reflexão e convivência. A proposta é criar uma experiência que aproxime ideias e pessoas, reunindo livros, café, música, poesia e arte em um convite para desacelerar e estar verdadeiramente presente.
A pergunta que conduz essa primeira edição é também o ponto de partida do projeto: como pensar o presente, habitar o instante e imaginar o futuro? A programação foi pensada para que o encontro comece antes mesmo das primeiras falas.
Na chegada, o público será recebido com café, música ambiente, livros e obras de arte, em uma proposta de desaceleração e atenção. A ideia é criar uma espécie de transição entre o ritmo acelerado da rua e o tempo compartilhado do encontro.
Ao longo de duas horas, os três criadores apresentarão diferentes perspectivas sobre a experiência de viver o presente. Kenner Terra, teólogo e pesquisador das linguagens da religião, parte das narrativas que ajudam a construir a realidade contemporânea. Em sua participação, intitulada “As histórias que nos fazem viver”, ele propõe uma reflexão sobre quem está contando as histórias do mundo em que vivemos e quais vozes estão sendo deixadas de lado.
Na sequência, Marcos Almeida, músico e poeta, conduz a reflexão para a relação entre cultura, memória e sensibilidade. Em “O que ainda sabemos sobre o instante?”, ele parte da música, da poesia e das diferentes expressões da brasilidade para investigar o que esses repertórios podem ensinar sobre a arte de estar presente. A proposta é olhar para o cotidiano não como um intervalo entre acontecimentos importantes, mas como espaço onde a própria vida se revela.
Já o teólogo Eric Rodrigues, que também é artista, aborda a relação entre velocidade, consumo e capacidade de perceber. Em “O abandono das sutilezas”, ele questiona o que aconteceu com nossa atenção e propõe uma recuperação do olhar por meio da arte, da poesia e da espiritualidade. A reflexão parte da ideia de que talvez o mundo não tenha perdido suas sutilezas, mas que as pessoas tenham perdido a delicadeza necessária para percebê-las.
Depois das apresentações, os três se reúnem em uma conversa sobre o significado de viver o agora. O público também terá espaço para participar da conversa, com perguntas ao final do encontro.
“O AGORA nasce do desejo de criar uma pausa em meio à velocidade do nosso tempo. Não queremos oferecer respostas prontas, mas abrir espaço para perguntas, encontros e conversas que nos ajudem a olhar com mais atenção para o presente. Queremos convidar as pessoas a viverem essa experiência conosco, a desacelerar por algumas horas, ouvir, pensar, sentir e conversar. Todos estão convidados”, afirma Kenner Terra.
AGORA — Pensar o presente. Habitar o instante. Imaginar o futuro
Data: 24/10/2026
Horário: 10h
Local: Catraia Livros e Leitura, Rua Duque de Caxias, 121, Centro - Vitória
Entrada: Gratuita e aberta ao público
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