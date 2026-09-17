Perfilados Rio Doce inaugura nova fábrica na Serra; veja fotos

O Espírito Santo ganhou, nesta quinta-feira (17), uma nova unidade industrial voltada à transformação do aço. A Perfilados Rio Doce (PRD), empresa do Grupo RDG Aços do Brasil, inaugurou sua terceira fábrica, localizada na região do Contorno, em Serra, com um investimento de cerca de R$ 350 milhões de recursos próprios. A nova unidade foi apresentada oficialmente durante um brunch para cerca de 300 convidados, na nova área industrial, na Rodovia do Contorno.





Com a nova unidade, a PRD passa a contar com três plantas industriais no Espírito Santo: uma em Linhares e duas em Serra. As unidades, juntas, passam a representar mais de 100 mil metros quadrados de áreas próprias. A empresa trabalha com matéria-prima certificada das principais siderúrgicas brasileiras e utiliza tecnologia de alta precisão na transformação do aço. A PRD atua em segmentos como construção civil, indústria automotiva, indústria moveleira, naval, estruturas metálicas, máquinas e equipamentos, entre outros.





Instalada em uma área de 150 mil metros quadrados, com 62 mil metros quadrados de área construída, a nova fábrica dobra a capacidade de produção da PRD e reforça a estratégia de expansão nacional do grupo. A unidade vai ampliar em até 25% o mix de produtos já fabricados nas outras unidades, como tubos de grandes diâmetros, perfis especiais, chapas de maior espessura e alta resistência, chapas expandidas, como também vai industrializar produtos da construção civil que antes eram adquiridos já prontos, e ainda uma Galvanização a fogo com sistema de última tecnologia e grande capacidade de cuba, trazendo para o mercado, principalmente capixaba, um inovador serviço que estava em falta no setor metalmecânico.





A expansão também terá impacto na geração de empregos. O Grupo RDG conta com cerca de 1.000 colaboradores e a expansão da PRD vai gerar em média 200 novos postos de trabalho diretos. A PRD atua em todo o território nacional e conta com nove escritórios comerciais nos principais Estados do Brasil, além da sua base no ES.





De caminhoneiro a empresário

À frente do grupo está Ronaldo Roque Campo, cuja trajetória empresarial começou muito antes da consolidação da RDG como um dos grandes grupos empresariais do Espírito Santo. Nascido em Castelo, em 1949, filho de agricultores descendentes de imigrantes italianos, Ronaldo começou a trabalhar aos 18 anos como motorista de caminhão.





Depois, mudou-se para Vitória para estudar Economia na Ufes, trabalhou na Central das Cooperativas Agrícolas do Espírito Santo e no Banestes. Em 1973, ingressou no curso de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), concluído em 1976. Antes mesmo de terminar a graduação, começou a trabalhar na D. Dalla Bernardina e Irmãos, empresa onde teve contato com o setor de produtos siderúrgicos e desenvolveu o espírito empreendedor.





Em 1991, inaugurou a D. Dalla Produtos Siderúrgicos, inicialmente voltada à comercialização de vergalhões para a construção civil. Com a aquisição da participação dos demais sócios, a empresa passou a se chamar RDG Aços do Brasil. A partir disso, o grupo ampliou sua atuação, chegando atualmente a nove unidades da RDG Aços e a aproximadamente 1.200 colaboradores diretos.





A Perfilados Rio Doce, criada no ano de 2000, tornou-se uma das principais empresas do grupo e hoje atende clientes em diferentes regiões do país, com escritórios comerciais em estados como Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. No portfólio estão tubos, perfis, chapas, soluções para coberturas de armazéns, telhas, entre outras soluções metálicas.





A estrutura empresarial do Grupo RDG também inclui a Centralfer, especializada em serviços de corte e dobra de vergalhões, além da Transcampo, responsável pelo transporte de cargas secas e fechadas para diferentes regiões do Brasil.





Hoje, o Grupo RDG tem na sua carteira aproximadamente 15 mil clientes ativos. Mesmo depois de mais de quatro décadas à frente dos negócios, Ronaldo mantém uma rotina próxima às empresas.