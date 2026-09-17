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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro afirma que reajuste do Bolsa Família durante eleições é 'ilegal' e 'proibido'

Candidato do PL questionou a legalidade do aumento no valor do benefício, anunciado pelo governo Lula a 17 dias do 1º turno; governo cita recomposição da inflação

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 15:24

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

17 set 2026 às 15:24

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) criticou, nesta quinta-feira (17), o reajuste de 15% do Bolsa Família anunciado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, o aumento é ilegal e proibido, por ter sido feito durante as eleições — faltam 17 dias para o 1º turno.

"Não caiam em mais uma promessa da campanha, porque Lula age no desespero, acabou de fazer um decreto mesmo sabendo que é ilegal e que é proibido durante as eleições. Fez uma coisa que não fez em quatro anos de governo, faltando 17 dias para as eleições", declarou o candidato do PL, durante comício em Vitória da Conquista (BA). "Ele acha que vai enganar alguém com o reajuste do Bolsa Família. Ele sabe que isso não pode. Mas é o desespero, porque sabe que está perdendo", continuou.

Evento do PL em Vitória com Flávio Bolsonaro
Evento do PL em Vitória com Flávio Bolsonaro Fernando Madeira - 18/07/2026

O governo Lula anunciou nesta quinta-feira que reajustará o benefício em 15%. Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o custo é de R$ 5,8 bilhões neste ano, a partir de outubro, e de R$ 22 bilhões em 2027. Todo o impacto seria absorvido pelo espaço fiscal existente em ambos os exercícios.

Com o aumento linear aos benefícios dentro do Bolsa Família, o piso dos pagamentos sai de R$ 600 para R$ 691, com a média dos benefícios saindo de R$ 691 para R$ 777. A alta foi justificada por Moretti pela previsão legal de dar reajuste inflacionário aos beneficiários, seguindo ele, o INPC desde o inicio do programa até agosto foi de 15,04%.

Em 2022, a 100 dias do primeiro turno, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) promoveu um aumento de R$ 400 para R$ 600 no Auxílio Brasil, como foi rebatizado o Bolsa Família.

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